Québec solidaire demande des améliorations au boulevard Champlain pour assurer la sécurité des résidentes et des résidents du Cap-Blanc

QUÉBEC, le 11 août 2026 /CNW/ -- Le député solidaire de Taschereau, Etienne Grandmont, ainsi que des représentants des résidentes et résidents du quartier Cap-Blanc se sont réunis aujourd'hui afin de mettre la lumière sur l'enjeu de la sécurité routière du boulevard Champlain. Le grand nombre d'excès de vitesse et la surprésence de poids lourds sont au cœur des préoccupations.

« À la hauteur du quartier Cap-Blanc, le boulevard Champlain traverse une zone habitée et fréquentée, mais accueille pourtant une circulation importante. Situé dans la zone reconnue au patrimoine de l'Unesco, il est malheureusement configuré de manière telle que les excès de vitesse sont fréquents, ce qui représente un danger pour l'ensemble de ses usagers. Un radar fixe est la solution à court terme à ce problème. Le retard que la CAQ a pris sur la livraison des radars pour l'ensemble du Québec met en danger des vies. Le boulevard Champlain en est un parfait exemple. », dénonce Etienne Grandmont, député solidaire de Taschereau.

« Le Comité des Citoyens du Vieux-Québec demande que le Ministère examine rapidement la révision de la section de route dédiée à la circulation locale en la sectionnant en deux tronçons, ce qui empêcherait les camionneurs de rouler sur l'entièreté du boulevard, et que, en collaboration avec la Ville, il examine la reconfiguration du boulevard Champlain qui longe le secteur Cap-Blanc. », ajoute Michel Massé, président du Comité.

Dave Robitaille est père de jeunes enfants et résident du quartier Cap-Blanc : « Le Cap-Blanc n'a pas été construit autour du boulevard Champlain, c'est le boulevard qui a été construit à travers ce quartier historique. Aujourd'hui, les résidents demandent simplement que cet axe routier soit réaménagé pour respecter la sécurité et la qualité de vie du quartier, et ce, tout particulièrement pour les jeunes familles qui y vivent. ».

« Seule la transformation physique du boulevard peut amener le changement de comportement attendu pour réduire les risques à long terme, soit la réduction de la vitesse des automobilistes et des camionneurs. La surveillance et la sensibilisation n'ont malheureusement qu'un impact ponctuel. La Ville et le ministère des Transports doivent aussi revoir rapidement la zone de livraison locale pour assurer la sécurité des résidentes et résidents du Vieux-Québec. », conclut Jocelyn Gilbert, président du conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

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