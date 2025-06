Décès d'un contremaître de l'entreprise Pomerleau lors d'un ravitaillement : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

MONTRÉAL, le 20 juin 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un contremaître de l'entreprise Pomerleau, le 30 janvier 2024, à Montréal.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le contremaître se trouvait avec quelques travailleurs sur le chantier de construction d'une usine biopharmaceutique, situé sur l'avenue Marie-Curie, de l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal. Désirant procéder au ravitaillement de certains équipements, le contremaître a demandé à un travailleur de venir le rejoindre au réservoir de carburant avec des bidons vides en utilisant une chargeuse compacte.

Lors de la manœuvre d'approche, le godet était en position relevée et obstruait le champ de vision de l'opérateur. C'est alors que le godet est entré en collision avec le haut du réservoir, provoquant son renversement et écrasant la jambe du contremaître. Les secours ont été appelés sur les lieux, et il a été transporté à un centre hospitalier. Il est décédé des suites de complications liées à ses blessures, le 2 avril 2024.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Lors d'une opération de remplissage de bidons de diesel, transportés à l'aide d'une chargeuse compacte sur chenilles, l'opérateur a percuté avec le godet le réservoir de diesel qui s'est renversé et a écrasé la jambe du contremaître.

La gestion des opérations de ravitaillement était déficiente parce qu'elle ne prévenait pas les contacts possibles avec le réservoir et ne s'assurait pas qu'elle soit effectuée par du personnel formé et entraîné.

À la suite de l'accident, le maître d'œuvre a réaménagé le site afin d'éliminer le danger de heurter le réservoir avec un véhicule automoteur.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents sur les chantiers liés au ravitaillement et à l'utilisation de chargeuses compactes, des solutions existent, notamment :

s'assurer que les installations servant au ravitaillement sont disposées et utilisées conformément aux instructions du fabricant et sont notamment protégées contre les risques de contact avec un équipement ou un véhicule;

s'assurer que les chargeuses compactes sont utilisées conformément aux instructions du fabricant et que les travailleurs les conduisant sont formés et entraînés sur leur utilisation sécuritaire;

faire en sorte que le ravitaillement soit supervisé par l'employeur ou le maître d'œuvre.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleuses et travailleurs doivent faire équipe avec le maître d'œuvre et l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour éviter la survenue d'un accident similaire, la CNESST transmettra les conclusions de l'enquête à l'Association de la construction du Québec, à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, à l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, à l'Association des entrepreneurs en infrastructure, à l'Association patronale des entreprises en construction du Québec et à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec, afin d'en informer leurs membres.

Le rapport sera distribué aux associations sectorielles paritaires et à l'ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention.

Finalement, le ministère de l'Éducation diffusera, à titre informatif et à des fins pédagogiques, le rapport d'enquête dans les établissements de formation offrant le programme de conduite d'engins de chantier.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité sur un chantier de construction : Prévention et sécurité

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Source : Arianne Méthot, responsable des communications

CNESST - Direction de la prévention-inspection - Construction

Téléphone : 450 271-6047

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail