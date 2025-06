Décès d'un travailleur de General Dynamics inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 20 juin 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de General Dynamics Produits de défense et systèmes tactiques Canada Valleyfield inc., le 29 octobre 2024, à Salaberry-de-Valleyfield.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, deux travailleurs effectuaient un déplacement sur rails d'un locotracteur (appareil utilisé pour toute manœuvre de convois de wagons de marchandise) et de ses chariots sur le terrain de l'établissement. Après que le conducteur du locotracteur ait entamé le mouvement de pousse des chariots, l'autre travailleur, qui était situé à proximité de l'aiguillage, s'est déplacé et a été écrasé alors qu'il se trouvait dans la trajectoire du chariot de tête. Les secours ont été appelés sur les lieux et le travailleur est décédé des suites de ses blessures.

Causes de l'accident

L'enquête a permis de retenir deux causes :

Le travailleur a été écrasé par le chariot de tête du train lors du mouvement de pousse.

La méthode de travail utilisée pour effectuer le mouvement de pousse était déficiente puisque le travailleur s'est retrouvé dans l'angle mort du matériel roulant, sans moyen de communication efficace avec le conducteur lors de la manœuvre.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'utilisation du matériel roulant impliqué dans l'accident ainsi que tout déplacement sur rails sur l'ensemble du réseau ferroviaire sur le site de l'établissement. Les inspecteurs ont exigé que l'employeur s'assure que les superviseurs complètent la formation et l'entraînement appropriés pour accomplir leur travail de façon sécuritaire. Également, l'employeur devait faire l'inspection de l'ensemble du matériel roulant conformément aux règles de l'art. L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de travaux aux abords des voies ferrées, des solutions existent, notamment :

utiliser un système de communication, soit par signaux ou par radio, entre le conducteur et le serre-frein (le travailleur responsable du mouvement et de l'immobilisation du train), conformément au Règlement sur la sécurité ferroviaire ;

; faire en sorte que tout le personnel qui occupe un poste essentiel à la sécurité ferroviaire, comme défini dans le Règlement , ait suivi une formation en sécurité ferroviaire;

, ait suivi une formation en sécurité ferroviaire; mettre en œuvre par écrit une méthode de travail sécuritaire, connue des travailleuses et travailleurs concernés, pour les déplacements en mouvement de pousse sur rails.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour prévenir les accidents similaires, la CNESST transmettra les conclusions de l'enquête au ministère des Transports et de la Mobilité durable (division transport ferroviaire), à Transports Canada (division ferroviaire), au Centre d'expertise ferroviaire RAIL, aux associations sectorielles paritaires et aux gestionnaires de mutuelles de prévention afin qu'ils diffusent les conclusions de cette enquête auprès de leurs membres.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Dessin 3D

