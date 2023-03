Décès d'un conducteur de l'entreprise Les sables et terres Mont-Carmel : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 mars 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à un conducteur de camion semi-remorque de l'entreprise Les sables et terres Mont-Carmel, le 18 avril 2022, au nord de La Tuque.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le conducteur devait livrer une cargaison de pierres au kilomètre 125 de la route forestière 25, au nord de La Tuque. Pour ce faire, il a quitté Notre-Dame-du-Mont-Carmel au volant d'un camion attelé d'une semi-remorque, s'est arrêté à La Tuque pour y récupérer son chargement et, finalement, a pris la route en direction de Parent. Au kilomètre 103, la route se divise en deux. Le conducteur a alors entrepris un virage vers l'embranchement de gauche afin de s'engager sur le pont qui traverse la rivière Manouane. Cependant, il n'a pas été en mesure de terminer son virage, car le camion a défoncé une structure de bois qui se trouvait à la droite du pont et est ainsi tombé dans la rivière. Les secours ont été appelés, et le décès du conducteur a été constaté sur place.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

En tentant un virage afin d'emprunter le pont de la rivière Manouane , le travailleur, qui conduisait un camion semi-remorque, a perdu la maîtrise de celui-ci et a terminé sa course dans la rivière.





, le travailleur, qui conduisait un camion semi-remorque, a perdu la maîtrise de celui-ci et a terminé sa course dans la rivière. Les manquements dans la gestion de l'entretien des véhicules ont entraîné une diminution de l'efficacité du système de freinage de la semi-remorque.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur, Les sables et terres Mont-Carmel, l'utilisation des équipements en cause lors de l'accident.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés à l'utilisation de véhicules, les employeurs doivent mettre à la disposition de leurs travailleurs et travailleuses des véhicules et des équipements sécuritaires et en bon état. Pour ce faire, l'employeur doit notamment :

se doter d'un programme d'entretien régulier;





tenir un dossier ou des fiches d'entretien pour tous ses véhicules;





prendre les mesures nécessaires pour que les travaux mécaniques soient effectués lorsque des problèmes sont soulevés.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour éviter qu'un tel accident se reproduise, la CNESST transmettra les conclusions de son enquête à la SAAQ, au Comité paritaire de prévention du secteur forestier, à l'Association du camionnage du Québec, à l'Association des routiers professionnels du Québec et au Regroupement des entrepreneurs et camionneurs indépendants du Québec afin qu'ils sensibilisent leurs membres.





Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études en transport par camion pour sensibiliser les futurs travailleurs. L'objectif de cette démarche est d'appuyer les établissements de formation et le corps enseignant dans les actions pédagogiques destinées à informer leurs étudiants des risques auxquels ils seront exposés et des mesures de préventions qui s'y rattachent.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004364.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST : https://bit.ly/3ZnHKmG

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook ( facebook.com/cnesst ), Twitter ( twitter.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).

Source : David Blouin, responsable des communications

CNESST - Direction de la prévention-inspection - Mauricie-Centre-du-Québec

Téléphone : 418 550-0141

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail