Campagne de sensibilisation à l'attention du secteur de la construction - Sur un chantier, surveillez vos arrières!

QUÉBEC, le 12 mai 2025 /CNW/ - Marc travaille sur un chantier de construction depuis déjà plusieurs années. Il a fait de tout. Aujourd'hui, il est à pied et concentré sur sa tâche. Il ne voit pas que, dans son dos, un véhicule recule dans sa direction. Il entend l'alarme de recul, mais il n'y porte pas attention. Il l'entend tellement souvent. Derrière le volant de son camion, Mélanie ne voit pas Marc parce que ce dernier se trouve dans son angle mort. La tragédie est donc inévitable.

Malheureusement, cette situation se présente trop souvent sur les chantiers du Québec. On recense au moins un décès attribuable à une manœuvre de recul par année. On compte aussi plusieurs accidents. Les types de véhicules les plus souvent en cause dans les accidents mortels sont les camions à benne (50 % des cas) et les engins de terrassement (40 % des cas).

Les causes récurrentes de ces tragédies sont l'absence ou la déficience de la gestion des manœuvres de recul et de la circulation sur le chantier ainsi que le manque de mesures efficaces pour assurer la sécurité des travailleuses et des travailleurs qui circulent sur le chantier.

De plus, les sources de bruit sont multiples sur un chantier, et ceux qui y travaillent peuvent s'habituer aux sons ambiants, dont les alarmes de recul. Par conséquent, ces dernières ne suffisent pas à assurer la sécurité des travailleurs.

Campagne de sensibilisation

C'est pourquoi la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance aujourd'hui une campagne publicitaire pour sensibiliser les travailleuses, les travailleurs, les employeurs et les maîtres d'œuvre du secteur de la construction sur les risques d'être frappé ou heurté lors d'une manœuvre de recul.

Des messages publicitaires seront diffusés à la radio traditionnelle et numérique, des articles de contenu seront publiés dans le Journal de Montréal et le magazine Champions de la construction, et des bannières Web seront également diffusées. La campagne aura lieu du 12 mai au 1er juin ainsi que du 4 au 17 août 2025.

Mesures de prévention à prendre sur un chantier

Comment faire pour remédier à la situation? Le maître d'œuvre est responsable de la planification et de la gestion de la circulation sur son chantier. Il doit notamment limiter le plus possible les manœuvres de recul et informer préalablement toute personne qui doit circuler sur le chantier des mesures de sécurité prévues. Si au moins 10 travailleurs sont présents en même temps sur le chantier, il doit élaborer, avant le début des travaux, un plan de circulation.

S'il n'est pas possible de restreindre les manœuvres de recul, deux options sont possibles :

Prévoir une aire de recul balisée et réservée uniquement à cette fin où personne ne peut circuler à pied. Prévoir la présence d'un signaleur de chantier pour guider le conducteur du véhicule tout au long de la manœuvre de recul. C'est la seule personne qualifiée et autorisée pour diriger une telle manœuvre.

« La coactivité sur un chantier amène son lot de défis en matière de planification et d'organisation des travaux. Trop d'accidents graves et mortels surviennent chaque année sur les chantiers. Malheureusement, on constate que les causes sont récurrentes : l'absence ou une gestion déficiente de la circulation et des manœuvres de recul. Il est primordial que tous les acteurs se conforment aux règlements, pour éviter tout accident. Ensemble, nous avons tous un rôle à jouer, soyons responsables. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Tous les travailleuses et travailleurs de la construction sur un chantier en présence de véhicules ou de machineries lourdes peuvent être exposés aux risques d'être heurté, happé ou écrasé. Cela est particulièrement vrai lors d'une manœuvre de recul d'un engin. Toutes et tous doivent collaborer et respecter les mesures de sécurité. Il faut aussi prendre le temps nécessaire pour bien planifier et organiser la circulation des véhicules afin d'éviter que des gens perdent la vie dans de telles conditions. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

