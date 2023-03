Décès d'un cariste de l'entreprise Peinture D'Hauterive ltée : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 28 mars 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant causé la mort d'un cariste de l'entreprise Peinture D'Hauterive ltée, survenu le 11 juillet 2022 à Henryville.

Chronologie de l'accident

Au moment de l'accident, le cariste déplaçait des tuyaux d'oléoduc sur les fourches de son chariot élévateur, sans les avoir préalablement arrimés. Il a immobilisé son chariot élévateur à l'endroit où les tuyaux devaient être déposés pour le séchage. En laissant les fourches surélevées et chargées, il a quitté son poste de conduite. Par la suite, il s'est déplacé vers la gauche où se trouvait l'extrémité coudée du plus gros des tuyaux. Alors que le cariste circulait à proximité du tuyau coudé, ce dernier a roulé et est tombé des fourches, heurtant l'homme qui s'est ainsi trouvé coincé entre le tuyau coudé et le sol. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le cariste a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

La technique qui a été utilisée pour le levage et la manutention d'un tuyau d'une longueur de 13,78 m ayant un coude à une extrémité, était dangereuse dû au fait que le tuyau était libre de se déplacer sur les fourches du chariot élévateur.

ayant un coude à une extrémité, était dangereuse dû au fait que le tuyau était libre de se déplacer sur les fourches du chariot élévateur. Le tuyau de 1034 kg est tombé des fourches du chariot élévateur et a heurté mortellement le cariste qui se trouvait dans sa trajectoire alors qu'il s'éloignait du poste de conduite de son chariot sans abaisser les fourches sur lesquelles se trouvait le tuyau.

La gestion de la santé et de la sécurité du travail était déficiente sur le plan de la planification des opérations de levage et de manutention des tuyaux.

À la suite de l'accident, la CNESST a exigé de l'employeur, Peinture D'Hauterive ltée, qu'il analyse les risques et les dangers afin d'identifier les mesures de prévention à appliquer lors du levage et de la manutention de tuyaux ainsi qu'il élabore une procédure de travail sécuritaire pour le levage et la manutention de tuyaux avec un chariot élévateur.

Comment éviter un tel accident

Pour éliminer le danger de chute de la charge des fourches du chariot élévateur, des solutions existent :

reconnaître le risque de chute de la charge;

rédiger et mettre en application une méthode de travail sécuritaire pour la manutention de charges à l'aide d'un chariot élévateur, qui traite notamment de l'arrimage des charges sur les fourches et de la descente des fourches au sol avant de quitter le poste de conduite du chariot élévateur;

utiliser des accessoires conçus précisément pour la manutention de certaines charges à l'aide d'un chariot élévateur (pinces, flèches, crochets, etc.).

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs et travailleuses. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations sectorielles paritaires et à l'ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention afin qu'ils en informent leurs membres.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004365.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST : https://bit.ly/42ohKtg

Animation (libre de droits) : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004365.mp4

