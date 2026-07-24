Décès d'Oliver Jones : Montréal-Nord perd un ami

Enfant prodige devenu l'un des plus grands pianistes de jazz au Canada, Oliver Jones a connu une carrière exceptionnelle. Il a côtoyé les plus grands noms du jazz, enregistré de nombreux albums et fait rayonner Montréal. L'artiste a reçu des ovations, l'homme a reçu les plus hautes distinctions : Officier de l'Ordre du Canada, Chevalier de l'Ordre national du Québec, Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle et prix Martin Luther King Jr., soulignant sa contribution remarquable aux communautés noires du Canada et de Montréal.

Un attachement sincère

Malgré sa renommée internationale, Oliver Jones est toujours demeuré profondément attaché à Montréal-Nord, où il a vécu durant plusieurs années. En 2009, il participait avec enthousiasme à la deuxième édition du Festival des arts de Montréal-Nord à titre d'invité d'honneur. En 2010, il acceptait, lors d'une cérémonie, que son nom soit donné à la nouvelle salle de spectacle de la Maison culturelle et communautaire.

En 2015, il a été une figure marquante des Célébrations du Centenaire de Montréal-Nord. Il a écrit la musique thème pour accompagner les paroles écrites par des élèves d'écoles de l'arrondissement en vue de cette année d'activités mémorables, dont le point culminant a été un grand concert qu'il a offert à la population, le 5 décembre 2025 à la Salle Désilets du CEGEP Marie-Victorin, pour clôturer les festivités. Puis, en 2018, il inaugurait personnellement le piano public de la place publique Au pied de la lettre, à proximité de la bibliothèque Yves-Ryan. Enfin, en septembre 2024, l'arrondissement soulignait son 90e anniversaire de naissance en lui rendant un hommage bien mérité dans la salle portant son nom.

« Son parcours, marqué par l'excellence, la persévérance et la transmission, en a fait un modèle pour plusieurs générations de citoyennes et citoyens de chez nous. Aujourd'hui, on lui dit merci. Il a laissé un héritage bien vivant que nous continuerons de chérir. » - Christine Black, mairesse

« Aujourd'hui Montréal-Nord perd un ami. Même si sa carrière s'est déployée à l'échelle internationale, un lien de proximité et de complicité a toujours existé entre Oliver Jones et notre communauté. Par son talent et sa grande humanité, M. Jones a certainement contribué au rayonnement de la culture à Montréal-Nord. » - Chantal Rossi, conseillère de Ville

Un homme d'exception

Au-delà de l'artiste exceptionnel, Montréal-Nord perd aujourd'hui un homme qui portait un amour profond pour les jeunes et qui incarnait les valeurs d'humanité et de persévérance qui sont chères à l'arrondissement. Par son parcours, Oliver Jones a démontré que le talent s'épanouit grâce à l'effort et à la détermination. Il demeure un modèle inspirant pour les jeunes générations et un symbole de réussite dont la communauté est profondément fière.

L'arrondissement de Montréal-Nord offre ses plus sincères condoléances à la famille de M. Jones, à ses proches, à ses collègues du milieu artistique ainsi qu'à toutes les personnes qui ont été touchées par son œuvre et son humanité.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Source : Arrondissement de Montréal-Nord, Marie Noël-de-Tilly, conseillère en planification, Communication stratégique, Division des communications, relations avec les citoyens et soutien aux événements, 514 242-9249, [email protected]