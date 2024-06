Décarbonation de l'industrie de l'aluminium - Investissement de 140 M$ pour le déploiement par Rio Tinto de la technologie de production d'aluminium à très faible empreinte carbone ELYSIS(MD)

SAGUENAY, QC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec investit 140 millions de dollars, par l'entremise d'Investissement Québec, dans un projet visant la conception et la mise en service de dix cuves ELYSISMD. Cette technologie permet de produire de l'aluminium sans émettre de gaz à effet de serre (GES) durant l'électrolyse.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon.

Le projet permettra de stimuler le développement du marché de l'aluminium à très faible teneur en carbone auprès de grands clients souhaitant accélérer la décarbonation de leurs chaînes de production. Il fournira aussi des données essentielles sur le comportement opérationnel des cuves ELYSISMD, lesquelles guideront les implantations à venir de cette technologie.

La mise en service des cuves est prévue d'ici 2027, dans l'arrondissement d'Arvida, à Saguenay, sur le site du complexe Jonquière de Rio Tinto. Celles-ci pourront produire annuellement jusqu'à 2 500 tonnes métriques d'aluminium. C'est la première étape importante dans le parcours visant l'industrialisation à plus grande échelle de la technologie ELYSISMD.

Investissement Québec souscrira à des parts d'une nouvelle société en commandite, nommée Usine de démonstration de la technologie ELYSISMD, constituée par Rio Tinto pour la réalisation du projet.

Citations :

« ELYSISMD est une véritable technologie de rupture pour l'industrie, et c'est grâce à l'expertise québécoise que nous sommes les premiers au monde à produire un aluminium sans GES. Il s'agit d'une innovation technologique aux retombées sans précédent pour notre secteur de l'aluminium, qui demeure un chef de file mondial incontestable. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Enfin, le développement de la technologie ELYSISMD passe en seconde vitesse et file vers la commercialisation d'un aluminium produit sans émissions directes de GES! Je suis très fière que cette première mondiale voie le jour ici, dans la Vallée de l'aluminium. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce projet dans la région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Depuis près de cent ans, notre région est un chef de file mondial dans la production d'aluminium; cette avancée technologique le démontre une fois de plus. Je suis heureux que Rio Tinto ait choisi le complexe Jonquière pour implanter la technologie ELYSISMD. On s'assure ainsi de conserver de bons emplois localement, mais aussi de demeurer un leader planétaire dans le domaine de l'aluminium encore longtemps. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Le Canada possède tous les atouts pour être le fournisseur mondial vert de choix, et c'est pourquoi notre gouvernement collabore avec des acteurs clés comme Rio Tinto, qui produisent l'aluminium faible en carbone. Les projets de pointe, comme la technologie de fusion ELYSISMD, permettront au Canada de demeurer en tête de peloton de l'économie de demain, tout en gardant le cap sur ses objectifs de réduction des émissions de carbone. Lorsque les avantages économiques vont de pair avec des solutions respectueuses de l'environnement, c'est toute l'industrie canadienne ainsi que l'écosystème de technologies propres et les travailleurs qui en profitent. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Cet investissement renforcera le leadership de Rio Tinto dans le secteur de l'aluminium responsable et à faibles émissions de carbone en Amérique du Nord, grâce à nos alumineries alimentées en hydroélectricité auxquelles s'ajoutera une offre d'aluminium recyclé à partir des projets en développement ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Devenir les premiers à déployer la technologie d'électrolyse sans carbone ELYSISMD est la prochaine étape de notre stratégie de décarbonation et de croissance de nos activités canadiennes dans l'aluminium. En plus de fournir à ses clients de l'aluminium primaire ayant une teneur en carbone encore plus faible, Rio Tinto, avec cet investissement, développera son expertise en matière d'installation et d'exploitation de cette nouvelle technologie, tandis que la coentreprise ELYSIS poursuivra ses travaux de recherche et de développement afin de l'amener à son plein potentiel. »

Jérôme Pécresse, chef de la direction de Rio Tinto Aluminium

Faits saillants :

ELYSIS société en commandite a été créée en 2018 dans le but de réaliser, au Québec, un projet pour la mise au point d'une nouvelle technologie de rupture visant la production d'aluminium primaire éliminant complètement les émissions de GES durant l'électrolyse de l'aluminium.

L'entreprise est née à la suite de l'association entre Alcoa, Rio Tinto et le gouvernement du Québec.

Le gouvernement du Québec a déjà investi 80 millions de dollars pour appuyer le développement de cette nouvelle technologie. Le projet de développement ELYSIS est évalué à 650 millions de dollars.

Le projet annoncé aujourd'hui constitue la première étape en vue d'un déploiement à échelle industrielle de la technologie ELYSISMD.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources: Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovationet de l'Énergie, ministre responsible, du Développement économique regional,et ministre responsable de la Métropole, et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipals, et ministre responsable de la region, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 367 990-8017; Pierre-Luc Desbiens, Directeur du bureau et des communications, Bureau de circonscription du député de Jonquière, Tél. : 581 306-3177; Information: Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations medias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation, et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, [email protected]