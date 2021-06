Treaty One Nation, la Commission des relations découlant des traités et Parcs Canada commencent une campagne virtuelle à l'approche de la commémoration du 3 août

ST.ANDREWS, MB, le 20 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Treaty One Nation, en partenariat avec Parcs Canada et la Commission des relations découlant des traités du Manitoba, commence un compte à rebours de six semaines pour marquer le 150e anniversaire de la signature du Traité no 1 le 3 août 2021.

Cette campagne virtuelle démarre avec des vidéos commémoratives et une série de six articles hebdomadaires rédigés par des membres de la communauté de Treaty One Nation dans le Winnipeg Free Press. L'objectif est que les aînés, les dirigeants et les jeunes de Treaty One Nation fassent connaître divers aspects de notre magnifique culture et de nos merveilleuses traditions anishinaabe, les particularités de chacune des sept communautés du Traité no 1, ainsi que l'importance de ce traité signé le 3 août 1871 entre la Couronne et nos nations respectives.

Comme par le passé, un petit rassemblement en personne aura lieu à Lower Fort Garry le 3 août pour marquer l'occasion, sous réserve des restrictions sanitaires provinciales. Après une cérémonie du calumet tôt le matin, les cavaliers Oyate Techa effectueront un tour d'honneur à cheval sur place pour accompagner les drapeaux et les bâtons d'aigle de chacune des sept nations signataires du Traité no 1. Les invités et les dignitaires pourront assister à une cérémonie officielle de commémoration et de levée des drapeaux, suivie d'un discours d'ouverture prononcé par les dirigeants autochtones des Premières Nations et du gouvernement. Les visiteurs pourront également voir une exposition organisée qui comprend les calumets sacrés des cérémonies d'origine, une reproduction du document du Traité no 1 et d'autres objets historiques importants associés aux événements qui ont mené à la signature le 3 août 1871. Les activités se déplaceront ensuite à Naawi-Oodena (ancien site de Kapyong) à Winnipeg, de plus amples détails seront annoncés.

On peut voir le compte à rebours ainsi qu'une liste d'événements et d'activités liées au 150e anniversaire du Traité no 1 sur le site Web de Treaty One Nation, et nous encourageons les gens à chercher le mot-clic #TraitéUn150 (ou #TreayOne150) sur Instagram et Facebook. D'autres détails concernant les restrictions et les protocoles sanitaires du rassemblement du 3 août seront communiqués dès que les restrictions locales seront connues.

Maintenant qu'a commencé le compte à rebours du 150e anniversaire du Traité no 1, Parcs Canada est heureux de continuer à travailler en étroite collaboration avec Treaty One Nation pour poursuivre les efforts de réconciliation, tout en enrichissant l'histoire et les perspectives autochtones mises en valeur à Lower Fort Garry et dans d'autres de ses lieux. Les traités demeurent des accords fondamentaux qui orientent les relations entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations de l'Ouest du pays.

C'est au lieu historique national de Lower Fort Garry que le Traité no 1 a été négocié en 1871. Ce traité était le premier des onze traités numérotés qui ont contribué à la création de l'Ouest canadien. Le Traité no 1 a été conclu dans l'idée qu'il serait en vigueur « tant que brillera le soleil, que poussera l'herbe et que coulera la rivière ».

« Le gouvernement de Treaty One Nation est heureux de commémorer ce moment important à l'approche de l'anniversaire de la signature du Traité no 1. Il est important de se rappeler que les traités sont des documents vivants entre nos nations et la Couronne, et nous voulons profiter de cette occasion pour rendre hommage aux chefs et aux dirigeants pour leur courage et leur perspicacité dans la négociation de ces accords. Les membres des Premières Nations ont amplement rempli leur engagement de vivre et de travailler avec les nouveaux arrivants, et nous sommes impatients de renouveler notre relation avec le gouvernement du Canada à l'avenir. Nous remercions Parcs Canada, Patrimoine canadien et la Commission des relations découlant des traités de nous avoir aidés à planifier cet événement important. »

Chef Dennis Meeches,

Porte-parole de la Première Nation de Long Plain, gouvernement de Treaty One Nation

« Au nom de la Commission des relations découlant des traités du Manitoba, j'encourage les gens à prendre acte des traités conclus il y a 150 ans et à y réfléchir. Je souhaite que nous honorions les traités en découvrant leur esprit et leur intention, et que nous travaillions ensemble pour les mettre en œuvre aujourd'hui afin que nous puissions tous bénéficier des relations découlant des traités. »

Loretta Ross,

Commissaire aux traités, Commission des relations découlant des traités du Manitoba

« Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser la réconciliation et le renouvellement des relations avec les peuples autochtones, sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et des partenariats. Le 150e anniversaire de la signature du Traité no 1 entre les peuples anishinaabe et cri de Muskegon et le gouvernement du Canada est une occasion de s'arrêter et de se rappeler l'importance historique de cette rencontre. C'est aussi l'occasion de réfléchir à la façon dont nous pouvons développer une relation de nation à nation plus forte et plus équitable à l'avenir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« À l'approche du 150e anniversaire de la signature du Traité no 1 au lieu historique national de Lower Fort Garry, tous les Canadiens et Canadiennes sont encouragés à se joindre à ce compte à rebours virtuel. Tout au long de l'été, puissions-nous tous profiter des activités commémoratives, jusqu'à et à la date anniversaire du 3 août 2021, alors que cet événement historique important est célébré par le biais de contes, d'enseignements culturels et d'activités éducatives. Le gouvernement est fier de continuer à travailler en étroite collaboration avec les Treaty One Nations pour faire avancer les efforts de réconciliation, tout en travaillant à accroître la présence des autochtones à Lower Fort Garry et dans d'autres lieux gérés par Parcs Canada. »

Terry Duguid,

Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

Les faits en bref

Le Traité n o 1 a été conclu le 3 août 1871 entre les peuples anishinaabe et cri de Muskegon et le gouvernement du Canada .

1 a été conclu le 3 août 1871 entre les peuples anishinaabe et cri de Muskegon et le gouvernement du . Les sept Premières Nations qui sont représentées par Treaty One Nation sont la Première Nation de Peguis , la Première Nation Sagkeeng, la Nation ojibway de Brokenhead , la Première Nation des Anishinaabe de Roseau River , la Première Nation de Long Plain , la Première Nation ojibway de Sandy Bay et la Première Nation de Swan Lake .

, la Première Nation Sagkeeng, la Nation ojibway de , la Première Nation des Anishinaabe de , la Première Nation de , la Première Nation ojibway de et la Première Nation de . Le 3 août 2017, l'installation de drapeaux commémoratifs du Traité n o 1 a été dévoilée à Lower Fort Garry en mémoire de la signature du Traité n o 1 et pour souligner le lien entre Treaty One Nation et le lieu historique national. Cette structure permanente comprend le drapeau de chaque Première Nation signataire ainsi que le drapeau du Canada et l'Union Jack. Les drapeaux commémoratifs sont situés tout juste à l'extérieur des murs de pierre du fort et peuvent être vus gratuitement par le public toute l'année.

1 a été dévoilée à Lower Fort Garry en mémoire de la signature du Traité n 1 et pour souligner le lien entre Treaty One Nation et le lieu historique national. Cette structure permanente comprend le drapeau de chaque Première Nation signataire ainsi que le drapeau du et l'Union Jack. Les drapeaux commémoratifs sont situés tout juste à l'extérieur des murs de pierre du fort et peuvent être vus gratuitement par le public toute l'année. La santé et la sécurité des visiteurs, des employés et de tous les Canadiens et Canadiennes sont de la plus haute importance. Parcs Canada suit les conseils et les directives des experts en santé publique pour rétablir l'accès aux lieux et les services aux visiteurs. Les visiteurs doivent suivre les conseils des experts en santé publique, y compris les pratiques d'hygiène nécessaires et le maintien d'une distance physique de deux mètres avec les autres, et doivent respecter les restrictions de voyage.

Le site Web de Parcs Canada fournit des renseignements détaillés sur les endroits qui sont ouverts, les attentes que les visiteurs peuvent avoir, la façon de se préparer à une visite et les services qui pourraient être offerts. Les visiteurs sont invités à planifier leur voyage en consultant le site Web avant de partir.

