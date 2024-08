TORONTO, le 12 août 2024 /CNW/ - IC Capitalight Corp. (« Capitalight » ou la « Société ») (Bourse des valeurs canadiennes: IC) est heureuse d'annoncer le début de son programme de travail sur le terrain de 2024. Les équipes sont actuellement sur place pour remettre en état le camp de base de 16 personnes à Retty Lake, situé à 65 km au nord-est de Schefferville, au Québec, en préparation de l'arrivée des équipes sur le terrain.

Les travaux sur le terrain nécessiteront quatre équipes de géologues et de géotechniciens qui échantillonneront l'ensemble des intrusions ultramafiques affleurantes sur les 995 concessions jalonnées de la Société, couvrant une superficie de 489 km2. On s'attend à ce que plus de 2 000 échantillons de roche soient prélevés dans le cadre de ce programme. On analysera leur teneur en Cu, Ni, PGE et autres minéralisations. Les équipes seront desservies par un hélicoptère au camp de base et par des hydravions à partir de Wabush et de Schefferville.

En outre, une grille de levés gravimétriques détaillés sera réalisée dans la zone de la galerie Blue Lake et dans d'autres zones connues pour leur minéralisation en sulfures massifs de type Cu Ni PGE. Le but du levé gravimétrique est de détecter toute anomalie de masse excédentaire à proximité, en aval-pendage de la minéralisation de sulfures massifs historiquement délimitée et dans trois nouvelles zones cibles hautement prioritaires qui n'ont pas fait l'objet d'une exploitation intensive ou d'essais de forage à ce jour. Ces cibles se trouvent toutes dans l'anomalie hautement anormale du cuivre dans les sédiments lacustres (voir notre communiqué de presse du 22 juillet 2024 ICI) et coïncident avec de nombreux conducteurs électromagnétiques aériens non testés, décrits dans des levés aériens antérieurs.

Le programme de travail devrait se dérouler jusqu'en septembre et jusqu'au début d'octobre. Les résultats du programme seront compilés à la fin d'octobre et en novembre. Un programme de suivi, fondé sur les résultats, pourrait être planifié pour le début de 2025 et consister en d'autres travaux géophysiques au sol et, s'il y a lieu, en des forages. Les travaux de forage devront faire l'objet de discussions plus approfondies avec la Nation naskapie et d'autres collectivités, et d'une autorisation (AAI) du ministère québécois responsable des mines, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF).

Mise à jour sur le placement d'actions

La Société a annoncé des placements LIFE et Flow Through le 7 août 2024. L'utilisation des produits de cette levée de fonds comprend les dépenses liées au programme sur le terrain décrit ci-dessus (voir nos annonces du 7 août 2024, en anglais ou en français). Un initié de la Société achète 1 000 000 $ des placements. La levée de fonds est bien souscrite à ce jour. La Société est entièrement financée pour le programme actuel.

