Début des travaux pour de nouvelles salles d'opération

Modernisation de l'Hôpital de Saint-Jérôme

QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec pose aujourd'hui un geste concret pour améliorer l'accès à des soins modernes et sécuritaires dans les Laurentides. Il confirme le début des travaux pour moderniser l'Hôpital de Saint-Jérôme, un investissement majeur de près de 550 millions $. Ce projet, attendu depuis plusieurs années par la population et les équipes soignantes, marque une étape importante pour mieux répondre aux besoins croissants de la région et offrir des soins de proximité durables aux citoyennes et aux citoyens.

La ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, a procédé à cette annonce aujourd'hui en présence de la présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, du ministre des Finances, Éric Girard, du ministre responsable des Infrastructures, Benoit Charette, ainsi que des députés de la région, Sylvie D'Amours, Lucie Lecours, Mario Laframboise, Agnès Grondin et Chantale Jeannotte.

Concrètement, le projet consiste en la construction, l'agrandissement et le réaménagement de salles d'opération et ainsi répondre aux enjeux de vétusté qui compromettent actuellement l'efficacité et la sécurité des soins. Il s'agit d'un agrandissement de quatre étages, d'une superficie d'environ 28 000 m². Ces travaux optimiseront la circulation entre les services et garantiront une meilleure confidentialité pour les usagers et les usagères ainsi que des espaces pour favoriser la collaboration entre les différents professionnels et professionnelles de la santé.

Citations :

« Nous sommes conscients que les citoyennes, les citoyens et nos équipes soignantes attendent ce moment depuis longtemps. Notre gouvernement agit concrètement pour corriger la vétusté des lieux et offrir un environnement moderne et sécuritaire. Avec cet investissement de 550 millions $, nous passons à l'action et démarrons les travaux pour les Laurentides. J'en suis très fière. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Notre priorité est que chaque dollar investi améliore concrètement les services offerts à la population. En autorisant ce projet, notre gouvernement s'assure que l'Hôpital de Saint-Jérôme réponde enfin aux plus hauts standards de performance et de sécurité, tant pour les usagers, les usagères que pour le personnel. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

« Cet investissement majeur est un levier essentiel pour la vitalité des Laurentides. En consolidant nos services de santé de proximité, nous soutenons la qualité de vie des familles et le développement durable de l'ensemble de la région. »

Éric Girard, ministre des Finances

« Le passage en phase de réalisation confirme que les travaux sont imminents. Cette infrastructure moderne permettra de répondre efficacement à la forte croissance démographique et aux défis de demain en santé. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Voir ce projet franchir l'étape de la réalisation est une immense fierté. Nous travaillons avec détermination sur ce dossier pour offrir l'hôpital de demain aux familles de Mirabel et de l'ensemble de notre région. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale

« Derrière ces investissements, il y a des usagers, des usagères et des équipes dévouées qui méritent l'excellence. La modernisation de ce plateau technique nous permet d'améliorer directement l'expérience des usagères et des usagers et de faciliter le travail crucial du personnel. »

Lucie Lecours, députée de Les Plaines et présidente de la Commission des relations avec les citoyens

« La population de notre région augmente rapidement et nos infrastructures doivent suivre. Cet investissement prouve que notre gouvernement est à l'écoute des besoins croissants des familles de Blainville et des environs. »

Mario Laframboise, député de Blainville et président de la Commission des finances publiques

« Les citoyennes et les citoyens d'Argenteuil comptent sur ce pôle régional pour leurs soins spécialisés. Cette annonce nous garantit l'accès à un bloc opératoire à la fine pointe, améliorant ainsi la fluidité des soins pour toute notre communauté. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« Il s'agit d'une question de dignité : disposer d'espaces de soins confidentiels et bien configurés change tout pour l'usager et l'usagère. Pour la population de Labelle, savoir que notre hôpital régional se modernise enfin est un message fort. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire du ministre délégué au Développement économique régional

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 514 554-4170