VAL-D'OR, QC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Val-d'Or et l'organisme Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or annoncent le début du chantier du projet Anwatan-Miguam qui ajoutera à Val-d'Or 23 logements de transition pour des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Ce projet représente un investissement totalisant 12 M$.

L'annonce a eu lieu en présence du ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean Boulet, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de M. Ian Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, de Mme Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or et de Mme Édith Cloutier, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or.

Une fois réalisée, l'immeuble Anwatan-Miguam procurera à ses résidents une stabilité résidentielle tout en leur donnant accès à plusieurs services de soutien en vue d'accéder à de meilleures conditions de vie. Ce projet répond au besoin en logements de transition nécessaires pour aider les personnes qui souhaitent sortir de l'itinérance sur le territoire de Val-d'Or.

Un montant de près de 8,3 M$ est accordé au projet par l'entremise du programme AccèsLogis de la Société d'habitation du Québec (SHQ), incluant une subvention du gouvernement du Canada de 5,8 M$ en vertu de la Seconde entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec alloue également 2,1 M$ par l'entremise d'ententes triparties. De plus, la SHQ garantit le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

La Ville de Val-d'Or, quant à elle, contribue à plusieurs niveaux dans ce projet. Notamment, avec une contribution financière de 100 000 $ via son programme municipal aux termes duquel elle peut accorder à une coopérative ou à un organisme une aide financière à des projets admissibles au programme AccèsLogis Québec ainsi qu'avec un congé de paiement des taxes foncières (excluant les taxes de service) pour une période de 35 ans.

Citations :

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Aujourd'hui, nous soulignons la pelletée de terre de 23 logements à Val-d'Or. C'est une preuve supplémentaire de notre volonté d'agir pour augmenter rapidement l'offre de logements, partout, au Québec. Je salue l'engagement de nos partenaires dans ce dossier. En réalisant encore plus de logements sociaux, abordables et inclusifs, c'est toute la population québécoise qui y trouvera son compte. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« En tant que ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, je suis très fier de participer à la pelletée de terre pour la construction de nouveaux logements qui permettront d'accueillir de nombreux membres des communautés autochtones de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Développer la région passe, notamment, par la construction de nouveaux projets de logement, comme celui annoncé aujourd'hui. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Je suis heureux que cette annonce soit faite lors de la journée nationale des Peuples autochtones. J'ai espoir de voir plus de projets comme celui d'Anwatan-Miguam partout au Québec. Je suis toujours impressionné que de telles initiatives voient le jour. Et ce, par et pour des membres des Premières Nations. Je salue les efforts de tous et vous remercie pour votre travail qui change véritablement des vies. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits

« La situation du logement est un enjeu crucial particulièrement en ce qui a trait aux logements sociaux et abordables. La Ville de Val-d'Or est heureuse d'appuyer ce projet de construction de 23 logements de transition qui offrira une stabilité résidentielle, du soutien et de l'accompagnement à des personnes en situation de vulnérabilité. Ses résidentes et ses résidents pourront vivre dans un logement de façon autonome et ainsi poursuivre leurs démarches dans un milieu sécuritaire et bienveillant. »

Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or

« La construction des logements sociaux Anwatan-Miguam permettra de marquer positivement et significativement la présence autochtone dans la ville par un projet qui portera le message d'espoir en offrant la possibilité à des personnes qui souhaitent s'engager dans une démarche de mieux-être de retrouver l'équilibre nécessaire pour se reconstruire. Ensemble, nous pouvons contribuer à construire une société ou chaque personne autochtone peut s'épanouir en étant fière de son identité, en se sentant valorisée et en ayant les mêmes opportunités que tous les autres. »

Oscar Kistabish, président au conseil d'administration du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

Faits saillants :

Tous les locataires admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Val -d'Or.

-d'Or. Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or , organisme porteur de ce projet, est un carrefour de services urbain, un milieu de vie et un ancrage culturel pour les Premiers Peuples, voué au mieux-être, à la justice et à l'inclusion sociale, il favorise la cohabitation harmonieuse dans son milieu.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Justine Vézina, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]