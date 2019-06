Début des travaux de valorisation du parc Aimé-Léonard

« Nous consacrons depuis quelques années plusieurs efforts pour offrir à nos citoyens des espaces publics de grande qualité », selon la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. « Le parc Aimé-Léonard est un joyau, un lieu de rencontre, d'activité et de détente qui joue un rôle important dans le vivre ensemble. Nous sommes heureux d'investir dans ce pôle récréotouristique et d'ainsi redonner accès à la rivière aux Nord-Montréalaises et Nord-Montréalais. »

Dans le cadre du programme de mise à niveau et d'amélioration des installations récréatives, les membres du conseil d'arrondissement ont accordé lundi soir dernier un contrat de 2 982 691,33 $ à Axe Construction, plus bas soumissionnaire, pour la réalisation des travaux suivants :

la démolition des marches extérieures;

la construction d'une nouvelle scène extérieure d'une superficie d'environ 160 mètres carrés;

l'agrandissement du chalet de parc de 32 mètres carrés supplémentaires.

Cette dépense sera financée à 100% par l'arrondissement dans le cadre du programme triennal d'immobilisation.

Événements, spectacles et activités nautiques

En raison de sa localisation privilégiée le long de la rivière, le parc Aimé-Léonard est très sollicité toute l'année ; plusieurs grands événements de l'arrondissement s'y tiennent, dont les grands spectacles et les fêtes familiales de la Fête nationale et de la fête du Canada.

Chaque fois qu'il y tient un spectacle, l'arrondissement doit louer et installer une scène temporaire. La construction d'une scène permanente permettra de maximiser la tenue d'événements à cet endroit.

L'agrandissement du chalet de parc permettra à l'organisme La Route de Champlain, qui en est le principal usager, de mieux accueillir les citoyens. Les activités offertes par cet organisme (sorties, guidées ou non, en kayak de mer et balades en bateau électrique ou en rabaska) sont de plus en plus en demande.

Du canotage, de la natation et… de la lutte !

Rappelons que le parc a été nommé en l'honneur du cultivateur Aimé Léonard, échevin du quartier est de mai 1915 à mai 1925, et maire de la ville de Montréal-Nord de mai 1929 à mai 1939.

Le site a notamment accueilli le Camp Beauchesne au début du 20e siècle. Ce camp privé était fréquenté par les jeunes qui étaient intéressés par le canotage, la natation et la lutte.

Le parc Bastien, devenu le parc Léonard en 1932 et le parc Aimé-Léonard vers 1983, a atteint sa taille actuelle en 1948 grâce au prêt de terrains par les Messieurs de Saint-Sulpice.

Le chalet de parc a été inauguré en 1982.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: SOURCE : Arrondissement de Montréal-Nord; RENSEIGNEMENTS : Daniel Bussières, Chef de division Relations avec les citoyens et communications, 514 608-4001

