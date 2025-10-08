ALMA, QC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Les travaux visant à renforcer la sécurité sur la route 169, entre la route Saint-André et la rue Saint-Antoine, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, s'amorceront dans les prochains jours. Le ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien.

Début des travaux de sécurisation sur la route 169 à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (Groupe CNW/Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable)

Les interventions, qui s'échelonneront jusqu'à l'automne prochain, consisteront principalement à réaliser une série de modifications dans le secteur, notamment le réaménagement de l'intersection du 2e Rang Ouest.

À terme, ces changements permettront d'améliorer grandement la sécurité des usagers et la mobilité des personnes et des marchandises dans l'axe sud du Lac-Saint-Jean.

« Ayant bien écouté les préoccupations citoyennes, nous nous assurons maintenant, par ces travaux, de renforcer la sécurité des usagers de ce tronçon de la route 169. Je tiens à souligner la proactivité de la Municipalité et son excellente collaboration avec nos équipes, qui illustrent parfaitement que la sécurité routière est une responsabilité partagée, et qu'elle demeure au cœur de nos actions. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« C'est avec beaucoup d'émotion que j'annonce l'amorce des travaux entourant le réaménagement de cette intersection de la route 169, qui étaient attendus et nécessaires. C'est un soulagement de voir que nous sommes maintenant prêts à réaliser les changements qui augmenteront la sécurité des nombreux usagers de cette route et des citoyens de la municipalité. »

Éric Girard, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean

Les interventions, issues d'un travail de collaboration avec le milieu, consistent à : Fermer l'accès à la rue Saint-André et à ajouter une voie de virage à gauche protégé sur la route 169 pour accéder à la route Saint-André; Maintenir la limite de vitesse à 70 km/h et améliorer l'éclairage dans l'ensemble du secteur; Améliorer l'intersection de la route 169 avec l'avenue Villeneuve et le 2 e Rang Ouest par : l'ajout de feux de circulation et de feux pour piétons aux quatre coins de l'intersection; l'ajout de terre-pleins centraux; l'ajout d'une voie de virage protégé à gauche dans chaque direction, sur la route 169.

D'autres modifications ont été apportées au cours des dernières années dans ce secteur, notamment l'installation de deux radars pédagogiques de part et d'autre de la route 169 entre l'intersection du 2e Rang Ouest et la rue Saint-Antoine ainsi que l'abaissement de la vitesse dans le secteur à 70 km/h.

Travaux de sécurisation de la route 169, entre la route Saint-André et la rue Saint-Antoine, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

