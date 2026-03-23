Début des travaux de réaménagement de l'intersection de la route 341 et de la rue Payette, à L'Épiphanie

SAINT-JÉRÔME, QC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Les travaux de réaménagement de l'intersection de la route 341 et de la rue Payette débuteront le 7 avril prochain. Le premier ministre du Québec, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et député de L'Assomption, M. François Legault, ainsi que le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, en font l'annonce aujourd'hui.

Le projet, représentant un investissement de près de 5,6 M$, permettra d'accroître la sécurité des usagers, notamment grâce à l'ajout de feux de circulation et de voies de virage aux diverses approches de l'intersection. Réalisées dans le cadre d'une entente de collaboration entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de L'Épiphanie, les interventions comprendront également le remplacement des systèmes d'éclairage et de drainage, l'ajout d'infrastructures d'égout et d'aqueduc, ainsi que le prolongement de la rue Payette à l'ouest de l'intersection.

Citations

« Je salue les efforts déployés en collaboration avec la Ville de L'Épiphanie afin d'améliorer la fluidité de cette intersection. Cette annonce démontre aujourd'hui la volonté concrète de notre gouvernement d'investir dans le réseau routier du Québec pour protéger ceux et celles qui y circulent. »

François Legault, premier ministre du Québec, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et député de L'Assomption

« La sécurité des usagers de la route et le maintien de nos infrastructures sont au cœur de nos priorités. Cet investissement le démontre, car il permettra d'améliorer les infrastructures municipales. L'ensemble des citoyennes et citoyens bénéficieront de cette collaboration. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Nos citoyennes et citoyens réclamaient des améliorations à cette intersection depuis de nombreuses années, et avec raison. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir ce projet se concrétiser grâce à notre collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est une victoire pour toute la communauté de L'Épiphanie. »

Steve Plante, maire de L'Épiphanie

Faits saillants

Le chantier, qui s'échelonnera sur environ sept mois, entraînera des entraves complètes ou partielles, principalement sur la route 341.

Quelque 13 100 véhicules, dont 10 % de camions, empruntent quotidiennement cette intersection.

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]