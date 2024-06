Début des travaux de réaménagement au mont Boullé - Le parc Jean-Drapeau poursuit sa transformation

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - La Société du Parc Jean-Drapeau (SPJD) annonce le début de travaux de réaménagement dans le secteur du mont Boullé, sur l'île Sainte-Hélène, qui s'inscrivent dans la transformation déjà bien entamée au Parc, la plus grande de son histoire, portée par l'engagement continu de la SPJD à valoriser la diversité de ses paysages et à protéger son patrimoine naturel et bâti.

« Alors que nous célébrons notre 150e anniversaire, le lancement des travaux au mont Boullé témoigne de notre vision pour l'avenir », déclare Véronique Doucet, directrice générale de la SJPD, en évoquant le Parc de demain. « C'est un témoignage de notre engagement en faveur du développement durable et de notre volonté de créer des expériences uniques pour les générations actuelles et futures ».

Les travaux de réaménagement

Les travaux de réaménagement et de mise en valeur du mont Boullé permettront d'offrir aux visiteurs une expérience renouvelée dans un cadre naturel et historique exceptionnel, au cœur de l'île Sainte-Hélène.

Plus concrètement, ils incluent la naturalisation d'espaces verts dégradés, l'ajout de mobilier, la mise en valeur de sentiers et leur resurfaçages, la restauration d'ouvrages patrimoniaux tels que l'abri de la colline, le cimetière militaire, le belvédère du mont Boullé et les escaliers de pierre, ainsi que la conversion du stationnement P9 en un espace vert favorisant la pratique du jeu libre et l'entraînement en plein air.

La transformation du mont Boullé

Représentant un investissement de 12 M$, les travaux de réaménagement s'inscrivent à la troisième phase de réalisation du projet de transformation du mont Boullé.

Le projet en entier se compose d'une série d'interventions complémentaires, incluant la revitalisation de la tour de Lévis, des étangs, des bâtiments de la plaine des Jeux ainsi que de la construction du corridor écologique.

Les travaux de réaménagement sont prévus sur un échéancier de deux ans, avec une grande partie des travaux planifiés pendant les périodes estivales 2024 et 2025. L'entièreté du mont Boullé sera de nouveau accessible aux visiteurs en décembre 2025, lorsque les travaux seront complétés.

Une expérience de mobilité repensée

Dans le sillage de sa transformation, le parc Jean-Drapeau a entrepris le développement d'une expérience de mobilité immersive et innovante, axée sur le transport durable et en cohérence avec ses objectifs en matière de transition écologique.

Cette ambition se matérialise à travers les travaux prévus au mont Boullé, qui verront l'aire de stationnement P9 réaménagé en un espace vert dédié aux loisirs et à l'entrainement en plein air. Des modules d'entraînement accessibles et des structures de jeu construites à partir de matériaux récupérés seront installée pour enrichir l'expérience des visiteurs.

Le projet prévoit également l'aménagement de six places de stationnements pour les personnes à mobilité réduites, à proximité. Des améliorations seront de plus apportées pour garantir une accessibilité optimale aux installations du secteur, telles que la rampe menant au belvédère du mont Boullé, près de la tour de Lévis.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements : Audrey Beaumont, Conseillère aux communications, 418 283-2796, [email protected]