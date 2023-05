DÉBUT DES TRAVAUX DE CONTRUCTION DE NOTRE PREMIER PÔLE DE MOBILITÉ

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Dès l'automne 2023, un premier pôle de mobilité de l'Agence de mobilité durable verra le jour dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Les travaux ont débuté cette semaine dans trois stationnements mitoyens situés dans le quadrilatère entre la 9e avenue, la rue Masson, la 6e avenue et la rue Dandurand.

Ce pôle de mobilité durable sera un espace convivial, écoresponsable et sécuritaire et contribuera à la vie quotidienne du quartier et de sa population. Il proposera plusieurs services de mobilité dont des stationnements automobiles et pour vélos, du vélopartage, de l'autopartage, des bornes de recharge électrique et des placottoirs.

Afin de diminuer l'impact des travaux pour notre clientèle, un stationnement sur trois restera ouvert pour les détenteurs de permis.

« Ce nouveau pôle s'inscrit dans notre plan stratégique organisationnel et s'accorde avec notre vision de la ville accessible à tous. Il facilitera les pratiques multimodales des citoyens en proposant plusieurs modes alternatifs à l'auto-solo pour un meilleur partage de l'espace public », souligne Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable.

« Notre administration est plus déterminée que jamais à faire de Montréal une ville plus résiliente, conviviale et sécuritaire. La mise sur pied de pôles de mobilité dans les stationnements hors rue est une façon concrète d'adapter notre territoire aux changements climatiques tout en faisant plus de place aux options de mobilité durables. Une fois ce projet terminé, les citoyennes et citoyens retrouveront un espace collectif verdi et apaisé qui contribuera à réduire les îlots de chaleur et à la gestion des eaux pluviales », a déclaré Sophie Mauzerolle, responsable de la mobilité et des transports au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« L'arrivée du pôle de mobilité Masson est un gain significatif pour notre milieu de vie. Situé en plein cœur institutionnel, économique et historique du Vieux-Rosemont, cet aménagement innovant permettra à la population de profiter d'une infrastructure de mobilité renouvelée, résolument en phase avec nos efforts de transition écologique. La reconfiguration des terrains permettra également aux riverains d'accéder sécuritairement aux ruelles vertes, en plus d'améliorer l'expérience pour les visiteurs de l'artère commerciale », a exprimé Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif et conseillère de ville du Vieux-Rosemont.

Pour plus de détails sur ce pôle de mobilité, veuillez consulter la page Pôle de mobilité sur le site Internet de l'Agence.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

www.agencemobilitedurable.ca

