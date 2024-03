CALGARY, AB, le 25 mars 2024 /CNW/ - La réconciliation en action consiste à répondre aux besoins locaux des jeunes Autochtones vivant en milieu urbain en mobilisant les communautés et les partenaires régionaux et en collaborant avec eux.

Aujourd'hui, l'Urban Society for Aboriginal Youth (USAY), un organisme sans but lucratif dirigé par des Autochtones à Calgary, a célébré l'inauguration des travaux de construction du centre pour les jeunes et une étape importante vers le soutien d'une vision de réussite pour les jeunes Autochtones, maintenant et pour les générations futures.

Dans le cadre de cette collaboration entre l'USAY et Services aux Autochtones Canada, l'USAY recevra 3 920 000 $ du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones pour bâtir un espace sûr, sain, accessible et écoénergétique qui élargira les programmes et les services adaptés à la culture pour les jeunes Autochtones à Calgary. Cet établissement offrira une vaste gamme de services et de programmes conçus spécialement pour répondre aux besoins uniques de sa clientèle.

L'Urban Society for Aboriginal Youth (USAY) a été créée en 2001 avec le soutien des Services de soutien familial et communautaire de la Ville de Calgary, de Centraide, de la Métis Nation of Alberta et de l'Alberta Community Development.

En réduisant les inégalités sociales et économiques entre les communautés autochtones et non autochtones et en comblant l'écart critique en matière d'infrastructure d'ici 2030, le Canada et des organismes communautaires comme l'USAY aident à offrir des services culturellement appropriés en fonction des besoins communautaires exprimés.

Alors que nous entrons dans une nouvelle ère guidée par la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le financement d'initiatives comme celle-ci aidera à s'attaquer aux moteurs sociaux de la santé et à faire progresser l'autodétermination.

Citations

« Grâce au financement de Services aux Autochtones Canada, USAY sera en mesure de fournir aux jeunes Autochtones un espace qui leur appartient et dans lequel ils peuvent se sentir en sécurité. Les diverses caractéristiques du bâtiment, y compris l'espace extérieur et le toit, permettront des apprentissages culturels fondés sur le terrain, qui sont difficiles à trouver en milieu urbain. »

LeeAnne Ireland

Directrice générale USAY

« Le financement annoncé aujourd'hui améliorera le bien-être des jeunes Autochtones à Calgary en soutenant les coûts en immobilisations et en assurant des espaces sécuritaires et accessibles pour la prestation de programmes et de services. Grâce à ce financement, l'USAY, que j'ai eu l'honneur de visiter au printemps 2023, sera mieux outillée pour poursuivre ses programmes et services essentiels et novateurs destinés aux jeunes Autochtones. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Cet investissement fournira des ressources et des programmes qui favorisent le bien-être, l'éducation et le leadership chez les jeunes Autochtones à Calgary. Maintenant, dans un cadre qu'ils connaissent et aiment, dans une ville qu'ils aident à transformer positivement, dans le respect de leurs cultures, ils seront en mesure de perfectionner leurs compétences et de se diriger vers un avenir prometteur. Cette entente démontre que nous pouvons offrir des services appropriés aux peuples autochtones en écoutant les communautés et en collaborant avec leurs dirigeants. »

George Chahal

Député, Calgary Skyview (Alberta)

Faits en bref

Le budget de 2021 a annoncé que le gouvernement du Canada investira 194,9 millions de dollars sur trois ans, de 2022 à 2025, pour soutenir les organismes de prestation de services aux Autochtones en milieu urbain et rural.

Le volet urbain du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones (FICA) fournit un soutien aux immobilisations pour les infrastructures visant à améliorer la capacité physique, la sûreté, la sécurité et l'accessibilité des installations pour les Autochtones vivant en milieu urbain.

Ce financement appuiera les demandes immédiates de projets en cours, nouveaux et prêts à démarrer.

Le FICA appuie le mandat de Services aux Autochtones Canada (SAC) et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) visant à combler les lacunes en matière d'infrastructure dans les communautés autochtones.

