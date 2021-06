Début des travaux de construction du futur centre de service d'exo à Repentigny

L'emplacement du futur centre de service a été choisi stratégiquement : le terminus Repentigny est non seulement un lieu de correspondance à fort achalandage entre les lignes régionales et locales d'exo, mais il est aussi doté d'un stationnement incitatif. Rappelons que l'ancien centre de service était situé à près de 5 km du terminus. Exo ayant jugé qu'il se trouvait trop loin de ce pôle de déplacements, un centre de service temporaire a été aménagé dans une roulotte le 31 janvier 2020 au terminus Repentigny en attendant la construction d'une infrastructure permanente à cet endroit.

Le nouveau centre de service proposera des espaces intérieurs et extérieurs conviviaux grâce à un concept architectural compact et épuré. Sur place, nos clients pourront notamment obtenir de l'information sur nos services, acheter des titres de transport ou se procurer une carte OPUS avec photo. Ils profiteront également d'une aire d'attente intérieure chauffée, confortable tout au long de l'année.

« Le futur centre de service améliorera considérablement l'expérience de nos clients, qui pourront obtenir de l'information, acheter leurs titres de transport et prendre leur autobus au même endroit. Il deviendra ainsi un point de convergence significatif pour les usagers du transport collectif et enrichira l'expérience urbaine pour l'ensemble des citoyens du secteur, » souligne Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

« La relocalisation du nouveau centre de service au terminus Repentigny, point névralgique du réseau d'autobus du secteur, facilitera l'accès aux services d'exo pour nos citoyens. Ce projet est d'autant plus pertinent en contexte de croissance de la population et des déplacements dans la région. Considérant les enjeux majeurs de congestion routière que connait depuis plusieurs années notre municipalité, ce nouvel aménagement s'inscrit dans une vision à long terme visant à privilégier l'utilisation du transport collectif auprès de nos usagers, » déclare Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny.

Accessibilité du terminus Repentigny

Les travaux de construction du centre de service comprennent l'aménagement d'un débarcadère pour le transport adapté et l'ajout de deux places de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Une séance de consultations a été réalisée à l'étape du développement des plans et devis auprès de représentants d'organismes en accessibilité afin de bonifier le projet. « L'amélioration de l'accessibilité du terminus Repentigny s'inscrit dans le Plan de développement de l'accessibilité du réseau d'exo, qui consiste à améliorer l'accessibilité des infrastructures et du matériel roulant pour l'ensemble des usagers, » précise Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

La mise en service est prévue pour le printemps 2022.

