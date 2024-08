DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE NOTRE PROCHAIN PÔLE DE MOBILITÉ

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - L'été prochain, le nouveau pôle de mobilité de l'Agence de mobilité durable de Montréal verra le jour dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Les travaux débuteront dès le 4 septembre jusqu'en décembre 2024 dans le terrain de stationnement situé au 6650, rue Boyer. Une seconde phase des travaux est prévue au printemps 2025.

Ce pôle de mobilité permettra à la population d'accéder à plusieurs services de mobilité, de réduire les îlots de chaleur et d'améliorer la sécurité des personnes dans le stationnement. L'aménagement proposera des stationnements automobiles et vélos, des services de vélopartage et d'autopartage, des bornes de recharge électrique, des placottoirs ainsi que des casiers de livraison.

« Pour que les citoyens puissent réellement envisager des alternatives à la voiture, il est essentiel de leur offrir des options variées et efficaces de transport alternatif à l'auto-solo. Avec ce nouveau pôle de mobilité à la Place Boyer, nous transformons un ancien stationnement en un véritable hub de mobilités durables. En intégrant notamment des bornes Bixi, des stations de recharge électrique, des espaces pour Communauto, et en ajoutant des aménagements conviviaux et du verdissement, les pôles de mobilité facilitent non seulement le quotidien des citoyens, mais améliorent aussi leur qualité de vie », indique Sophie Mauzerolle, élue responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Après une première expérience positive, l'Arrondissement est fier d'accueillir un deuxième pôle de mobilité, cette fois-ci aux abords de la Plaza Saint-Hubert. Ce concept d'aménagement innovant a le mérite d'offrir des alternatives durables de transport à la population, en plus d'augmenter considérablement la résilience de notre territoire face aux changements climatiques », déclare François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Ce site est au cœur d'une zone urbaine dense où la transformation des espaces est cruciale pour répondre aux besoins de mobilité actuels et futurs », explique Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable de Montréal. « Ce projet s'inscrit dans une vision à long terme visant à favoriser une mobilité urbaine plus durable et intégrée ».

Durant les travaux, il sera possible pour notre clientèle d'utiliser notre terrain de stationnement situé au 6918, rue Boyer ou celui situé sur la rue Saint-André, entre les rues Jean-Talon et Bélanger Est.

Pour plus de détails sur ce pôle de mobilité, veuillez consulter la page Pôles de mobilité sur le site Internet de l'Agence.

