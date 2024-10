DÉBUT DES TRAVAUX D'ÉLECTRIFICATION DU GARAGE SOREL

MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Exo annonce le début des travaux d'électrification partielle de son garage situé à Sorel-Tracy. Le garage doit être adapté en prévision de l'arrivée des premiers autobus électriques en 2025 et 2026. Il servira également pour la formation des équipes internes et celles de nos transporteurs dans le cadre de la stratégie d'électrification d'exo qui s'échelonnera sur plusieurs années.

Exobus : une transition douce vers des autobus 100% électriques

Marc Rousseau, directeur exécutif Exploitation d’exo et Mario Lemay, maire de Sainte-Julie. (Groupe CNW/exo)

Le programme exobus est divisé en 4 phases et s'étend sur une période de 20 ans. L'électrification du garage Sorel fait partie de la phase 1 du programme et constitue une des premières étapes de cette transition vers l'électrification.

Conformément au contrat octroyé à Nova Bus en mai 2023 pour l'acquisition de 90 autobus de type urbain, un prototype est attendu au printemps 2025, et sera suivi de la livraison de 9 autres véhicules à partir de l'hiver 2026, soit avant la construction des deux premiers garages qui seront situés dans les secteurs La Presqu'Île et Sainte-Julie.

Il s'agit d'une des premières étapes concrètes de la transformation du modèle d'affaires d'exo visant à devenir propriétaire de ses garages et de sa flotte d'autobus électriques. À terme, la construction de 10 garages et l'acquisition de plus de 1 000 autobus sont prévus.

Les travaux d'électrification du garage Sorel comprennent, notamment, l'installation et la mise en service d'équipements de recharge des autobus électriques, l'aménagement des espaces de stationnement intérieurs et extérieurs et la modification partielle des infrastructures du garage. Le contrat a été adjugé, à la suite d'un processus d'appel d'offres public, au Groupe DCR. Les travaux se dérouleront sur une période de deux ans, soit jusqu'à l'automne 2026.

Citations

« En plus de permettre à nos équipes de se familiariser avec cette nouvelle technologie, le projet favorisera la réduction des gaz à effet de serre en faisant circuler des autobus 100% électriques, non seulement à Sorel, mais dans la couronne sud dès 2026 », souligne Marc Rousseau, directeur exécutif Exploitation d'exo.

« La Ville de Sainte-Julie est fière d'être l'un des premiers secteurs du territoire d'exo à être desservi par des autobus électriques. Cette initiative contribuera à améliorer la qualité de l'air et à diminuer le bruit en milieu urbain, offrant ainsi un environnement plus sain et un avenir de qualité à toute la population », a ajouté Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]