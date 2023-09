Début des travaux d'élargissement de l'autoroute Guy-Lafleur dans les Laurentides

MIRABEL, QC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Mirabel, Mme Sylvie D'Amours, annoncent le début des travaux d'élargissement et de réaménagement de l'autoroute 50, à Mirabel, au cours de la semaine du 11 septembre.

En plus du doublement des voies sur près de 7 km dans le secteur de l'aérogare de Mirabel, les travaux, qui représentent un investissement de 64 M$, comportent également le réaménagement des bretelles de l'échangeur Saint-Simon. La mise en service des nouvelles voies sur ce tronçon est prévue pour l'automne 2025.

Des avancées significatives sur les autres tronçons de l'autoroute 50

Des activités de déboisement partiel seront réalisées entre Mirabel et Lachute afin de poursuivre les études géotechniques nécessaires pour finaliser la conception des voies doublées dans ce secteur. En parallèle, à l'extrémité ouest de l'autoroute, les travaux de construction avancent sur le tronçon entre Gatineau et L'Ange-Gardien.

Ce projet majeur a pour objectif de doubler l'ensemble des voies de l'autoroute 50 entre L'Ange-Gardien et Mirabel d'ici 2032. Il permettra d'améliorer significativement la sécurité de cet axe fort achalandé en réduisant les risques de collision frontale et d'autres accidents par le retrait des passages à niveau.

Gestion de la circulation

Des fermetures complètes de nuit de l'autoroute, entre l'ouest du chemin Saint-Simon et les voies séparées à Mirabel, sont à prévoir à partir de la semaine du 11 septembre afin de réaliser divers travaux. La durée de ceux-ci sera d'environ un mois et l'horaire prévu est de 21 h à 5 h le lendemain. Un accès à l'aéroport de Mirabel sera maintenu pendant la durée des travaux.

Citations

« Aujourd'hui, notre gouvernement pose un nouveau jalon dans sa promesse d'élargir l'autoroute 50. Il s'agit d'un axe de transport hautement sollicité, et nous avons pris un engagement clair auprès des citoyens de sécuriser les déplacements qui y sont effectués. Le doublement des voies nous permettra également de soutenir le développement économique de la région en répondant aux besoins de mobilité à long terme. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le début des travaux d'élargissement de l'autoroute Guy-Lafleur à Mirabel est un grand pas en avant dans ce projet d'envergure pour les régions des Laurentides et de l'Outaouais. Notre gouvernement ne ménage aucun effort pour augmenter la sécurité des déplacements dans cet axe important pour les citoyens de la région et des environs. Je suis heureux de pouvoir souligner ce moment très important, puisque c'est tronçon par tronçon que nous relirons, d'ici 2032, l'Outaouais à la métropole grâce à une véritable autoroute à quatre voies. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Les travaux de construction pour élargir et réaménager l'autoroute 50 sont lancés à Mirabel! Notre engagement envers les citoyens de la région reste de leur offrir un réseau routier fluide et sécuritaire. Je continuerai de suivre le dossier de près. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

Faits saillants

L'autoroute 50 est d'une longueur de 158 km et entre 9 200 et 20 900 véhicules y circulent chaque jour, selon les secteurs.

Le projet compte sept tronçons . Les travaux ont commencé en janvier 2022 sur un premier tronçon, situé entre le chemin Findlay, à Gatineau , et l'est du chemin Doherty, à L' Ange-Gardien . Le tronçon à Mirabel est le deuxième à passer à l'étape de la construction. Du déboisement partiel sera réalisé en septembre sur le segment reliant Lachute à Mirabel (entre la route 329 et le chemin Saint-Simon, ce qui représente 17,5 km). Les forages ainsi que les études géotechniques débuteront également à l'automne 2023. Les études d'avant-projet définitif sont en cours. D'importants déplacements de réseaux de services publics sont également prévus. Les études d'avant-projet préliminaire sont en cours pour le tronçon de 15,2 km entre Grenville-sur-la-Rouge et Brownsburg-Chatham . L'inventaire archéologique et des fouilles archéologiques complémentaires ont été réalisés.

. Le Ministère analyse différentes options quant à la planification des travaux afin d'optimiser l'échéancier global du projet.

