Début des travaux d'asphaltage de l'autoroute 15 dans les Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux d'asphaltage de la chaussée seront effectués sur l'autoroute 15 dans les municipalités de Saint-Jérôme, Prévost, Piedmont et Sainte-Adèle, à compter du 22 septembre prochain, et s'échelonneront jusqu'à la mi-octobre. Les activités reprendront en 2025 après la pause de la saison hivernale.

Ces interventions, qui seront effectuées dans les deux directions, permettront d'éliminer l'orniérage et d'améliorer, par le fait même, la sécurité des usagers et leur confort de roulement.

En 2024, les travaux auront lieu à Prévost en direction nord ainsi qu'à Piedmont et à Saint-Jérôme en direction sud.

Entraves et gestion de la circulation

Afin de réduire les répercussions sur la circulation, les travaux auront lieu de soir et de nuit, selon l'horaire suivant :

du lundi au jeudi, entre 21 h et 6 h, et le vendredi, entre 22 h et 8 h; le samedi, entre 21 h et 8 h, et le dimanche, entre 21 h et 6 h.



Dans le cadre de ce chantier, la circulation sera déviée dans la direction opposée où elle s'effectuera à contresens à raison d'une voie disponible par direction.

Toutefois, selon les secteurs, les travaux nécessiteront également des fermetures complètes de nuit, dans une direction à la fois. La circulation sera généralement déviée sur la route 117. Un chemin de détour sera alors balisé par une signalisation temporaire.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de cette signalisation est essentiel.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Afin de connaître les détails des entraves en cours et à venir sur ce chantier, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

