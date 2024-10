TORONTO, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Unifor a entamé, aujourd'hui, des négociations avec DHL Express Canada au nom des membres des sections locales qui travaillent sur les sites de la société de messagerie partout au Canada.

« Améliorer les conditions de travail et obtenir des salaires équitables à DHL Express Canada, c'est exiger le respect, la sécurité et de meilleures conditions pour nos membres du secteur du transport routier », a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne.

Un groupe diversifié de personnes lors d'un rassemblement syndical, brandissant des pancartes et une bannière sur laquelle on peut lire « Un syndicat pour tous ». (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Les propriétaires-exploitants veulent pouvoir concentrer leur attention sur le transport des colis d'un point A à un point B sans avoir à s'inquiéter de la réduction de leurs itinéraires et de leur capacité à faire face à l'augmentation du coût de la vie. »

Plus de 2 000 membres d'Unifor travaillent dans les établissements de DHL Express Canada partout au pays. Ils sont représentés par les sections locales 114 en Colombie-Britannique, 700 au Québec, 755 au Manitoba et en Saskatchewan, 4005 en Nouvelle-Écosse, 4457 en Ontario et les membres de DHL Alberta.

Un tiers des membres travaillent comme propriétaires-exploitants de camions, un tiers comme employées et employés de bureau et le reste comme manutentionnaires et chauffeuses et chauffeurs.

« Nos membres ont veillé à ce que les colis arrivent à temps face à une direction qui leur en demande toujours plus, avec une automatisation et une surveillance accrues, et qui utilise l'inflation pour augmenter ses propres profits », a déclaré Len Poirier, secrétaire-trésorier national d'Unifor.

« Il est temps que DHL Express Canada reconnaisse la valeur de nos membres et offre des conditions de travail améliorées et des salaires équitables. »

Unifor a soutenu la campagne de la Fédération internationale des ouvriers du transport sur les taux de rémunération sécuritaires à la fin du mois d'août, afin de sensibiliser le public au fait que les chauffeuses et chauffeurs doivent être rémunérés équitablement pour l'ensemble de leur temps de travail, afin qu'ils puissent gagner suffisamment pour s'occuper de leur famille et prendre des pauses et des congés appropriés, ce qui leur permet d'être alertes et concentrés lorsqu'ils sont au volant. Les membres d'Unifor ont organisé des rassemblements de solidarité sur les sites de DHL à travers le Canada pour soutenir cette cause.https://www.unifor.org/fr/campagnes/toutes-les-campagnes/campagne-pour-des-taux-de-remuneration-securitaires

La convention collective actuelle avec DHL Express Canada prendra fin le 31 décembre 2024.

La prochaine réunion de négociation n'a pas encore été déterminée. Nous encourageons les membres à se tenir au courant des dernières négociations en visitant le site unifor.org/DHLbargaining.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour les demandes de renseignements des médias ou pour organiser des entrevues par FaceTime, Zoom ou Skype, veuillez communiquer avec la représentante aux communications d'Unifor, Sarah McCue, à [email protected] ou au 613 797-6626 (tél. mobile).