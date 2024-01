Début des consultations sur la présomption de consentement au don d'organes et de tissus

QUÉBEC, le 29 janv. 2024 /CNW/ - Après avoir déposé un projet de loi visant l'instauration de la présomption de consentement au don d'organes et de tissus, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, André Fortin, se réjouit que débuteront les consultations sur le sujet, dès la rentrée parlementaire, le 30 janvier.

En octobre dernier, le député libéral de Pontiac avait également présenté une motion en ce sens, qui avait été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des élus. Selon lui, il est temps de s'inspirer d'autres juridictions dans le monde qui ont adopté le consentement présumé afin d'accroître le taux de don d'organes.

M. Fortin souhaite ainsi que le don d'organes ne soit plus considéré comme un geste rare. Il rappelle qu'au Québec, près d'un millier de personnes sont en attente d'un don d'organes pouvant leur permettre d'espérer une vie active et productive.

« Depuis la pandémie, le nombre de Québécois en attente d'un don d'organes a augmenté de façon inquiétante. On ne doit plus voir le don d'organes comme un geste d'exception, mais plutôt quelque chose de tout à fait normal dans une société riche et moderne comme la nôtre. J'espère de tout cœur que nos travaux sur le sujet, qui s'amorceront demain, seront la première étape qui nous amènera à sauver encore plus de vies. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

