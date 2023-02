OTTAWA, ON, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Les communautés noires au Canada continuent de vivre avec les effets des préjugés, de la discrimination et de la haine, qu'il s'agisse de préjugés inconscients ou de crimes haineux et de violence contre les Noirs. Ces inégalités systémiques ont entraîné une surreprésentation des personnes noires dans le système de justice pénale du Canada, y compris en tant que victimes d'actes criminels. Pour poursuivre ses travaux visant à lutter contre ces problèmes systémiques, le gouvernement du Canada collabore avec les communautés noires pour élaborer la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires (la Stratégie).

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, accompagné de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, d'Akwasi Owusu-Bempah, professeur agrégé de sociologie à l'Université de Toronto, et de Zilla Jones, avocate dans le domaine des droits de la personne, a annoncé la mise sur pied d'un groupe directeur qui sera responsable de la prochaine étape de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires.

Le Groupe directeur composé de neuf membres élaborera un cadre pour les consultations menées par les communautés noires de l'ensemble du Canada et travaillera avec d'autres spécialistes et dirigeants communautaires. Ce travail fera en sorte que la Stratégie sera fondée sur la diversité des antécédents, des expériences et des réalités régionales des communautés noires au Canada.

Les personnes suivantes composeront le Groupe directeur : Akwasi Owusu-Bempah, Anthony Morgan, Fernando Belton, Mandela Kuet, Moya Teklu, Sandra Muchekeza, Suzanne Taffot, Vanessa Fells et Zilla Jones. Ces dirigeants de partout au pays mettront leur expertise et leurs expériences à contribution pour ce travail très important. Akwasi Owusu-Bempeh et Zilla Jones corédigeront un rapport final, qui donnera un aperçu des renseignements recueillis au moyen des consultations et présentera les recommandations du Groupe directeur.

L'objectif de ce travail est l'élaboration d'une stratégie exhaustive qui détermine des moyens concrets de s'attaquer à la discrimination et au racisme systémiques contre les Noirs qui existent dans le système de justice pénale du Canada, de même que les mesures à prendre pour réformer et moderniser le système de justice pénale, pour que tous les Canadiens aient accès à un traitement juste et équitable devant la loi.

Citations

« La Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires offre une occasion générationnelle de promouvoir l'équité et la justice pour les personnes noires dans ce pays. En prenant appui sur les travaux antérieurs et en tirant parti de perspectives et d'expériences diversifiées, la Stratégie proposera une approche globale pour lutter contre le racisme à l'égard des Noirs dans notre système de justice et dans d'autres domaines. La Stratégie sera d'envergure nationale, mais tiendra compte de la diversité de nos populations noires et des différences régionales qui existent au Canada. »

Akwasi Owusu-Bempah

Membre et auteur du Groupe directeur de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires et professeur agrégé au Département de sociologie de l'Université de Toronto

« La Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires est une reconnaissance historique par le gouvernement du Canada de l'existence du racisme systémique à l'encontre des Noirs au Canada et du fait qu'il a empoisonné notre système de justice, ce qui a eu une incidence négative sur l'intégrité de nos communautés et l'avenir de nos enfants. Cette initiative vise à donner un sens réel aux principes de réparation et de réconciliation en écoutant les voix des communautés noires de la base, celles qui sont le plus touchées par les inégalités dans le système de justice. Il est très important que nous entendions des communautés noires d'un bout à l'autre du pays, de toutes les régions et de toutes les parties de la diaspora africaine. C'est un honneur de pouvoir commencer ce travail en écoutant et en établissant des liens, et j'espère que le rapport que nous rédigerons apportera des changements concrets dans la vie des Noirs pour les générations à venir. »

Zilla Jones

Membre et auteure du Groupe directeur de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires et avocate spécialisée dans les droits de la personne



« Notre gouvernement est déterminé à lutter contre la discrimination et le racisme systémiques envers les Noirs dans nos institutions, qui demeurent des réalités douloureuses pour les membres des communautés noires du pays. L'élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires, en consultation et en collaboration avec les communautés noires, garantiront que tous les Canadiens ont accès à un traitement juste et équitable devant la loi. Je suis fier d'annoncer aujourd'hui la création du Groupe directeur et j'ai hâte de voir le travail qu'il accomplira au cours des prochains mois. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député Ministre de la Justice et procureur général du Canada



« Au Canada, la diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Alors que nous célébrons le Mois de l'histoire des Noirs, nous devons également reconnaître les obstacles sociaux, économiques et politiques auxquels les communautés noires ont été confrontées et continuent d'être confrontées en raison du racisme et de la discrimination systémiques envers les Noirs. Il faut travailler fort et faire preuve d'un engagement réfléchi pour bâtir un pays plus équitable et inclusif, en particulier lorsqu'il s'agit d'améliorer la réalité des communautés noires partout au pays. Le Groupe directeur de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires aidera à orienter les travaux de notre gouvernement visant à trouver des solutions aux expériences négatives disproportionnées des communautés noires du Canada dans le système de justice pénale. Je remercie le Groupe directeur, qui s'apprête à relever ce défi alors que nous progressons vers un Canada plus inclusif et équitable, dans lequel personne n'est laissé pour compte. »

L'honorable Ahmed Hussen,

Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Nous savons que le racisme et les inégalités systémiques envers les Noirs ont des effets intergénérationnels sur les communautés noires dans l'ensemble du pays, et c'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer que les travaux à l'appui de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires progressent. Les précieux conseils du Groupe directeur serviront à apporter un véritable changement en faisant des expériences des personnes noires du Canada, dont les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre, un élément central afin de garantir un système de justice équitable pour tous au Canada. »

L'honorable Marci Ien,

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

En 2020-2021, les adultes noirs (âgés de 18 ans et plus), qui représentaient environ 4 % de la population adulte au Canada , étaient systématiquement surreprésentés dans les admissions provinciales dans les services correctionnels (détention et services communautaires) dans les administrations participantes, à savoir la Nouvelle-Écosse, l' Ontario , l' Alberta et la Colombie-Britannique.

, étaient systématiquement surreprésentés dans les admissions provinciales dans les services correctionnels (détention et services communautaires) dans les administrations participantes, à savoir la Nouvelle-Écosse, l' , l' et la Colombie-Britannique. La lettre de mandat de décembre 2021 pour le ministre de la Justice et procureur général du Canada , l'honorable David Lametti , comprend l'engagement d'élaborer la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires avec l'appui du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, en consultation et en collaboration avec les communautés noires. La Stratégie contribuera à corriger la discrimination et le racisme systémiques envers les Noirs qui ont entraîné la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice pénale du Canada , y compris en tant que victimes d'actes criminels.

et procureur général du , l'honorable , comprend l'engagement d'élaborer la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires avec l'appui du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, en consultation et en collaboration avec les communautés noires. La Stratégie contribuera à corriger la discrimination et le racisme systémiques envers les Noirs qui ont entraîné la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice pénale du , y compris en tant que victimes d'actes criminels. En 2018, le gouvernement du Canada a officiellement appuyé la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015 à 2024). La Décennie internationale fournit un cadre important, qui repose sur les trois piliers que sont la reconnaissance, la justice et le développement, pour s'attaquer aux problèmes les plus pressants qui touchent les communautés noires dans le monde, y compris au Canada . Il s'agit de prendre des mesures relativement aux problèmes qui touchent les personnes d'ascendance africaine au Canada , notamment en améliorant la recherche et la collecte de données et en s'attaquant aux problèmes de santé mentale, à la discrimination systémique et à la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice pénale.

a officiellement appuyé la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015 à 2024). La Décennie internationale fournit un cadre important, qui repose sur les trois piliers que sont la reconnaissance, la justice et le développement, pour s'attaquer aux problèmes les plus pressants qui touchent les communautés noires dans le monde, y compris au . Il s'agit de prendre des mesures relativement aux problèmes qui touchent les personnes d'ascendance africaine au , notamment en améliorant la recherche et la collecte de données et en s'attaquant aux problèmes de santé mentale, à la discrimination systémique et à la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice pénale. En août 2016, à l'invitation du gouvernement du Canada , le Groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine s'est rendu au Canada pour une mission visant à examiner la situation des personnes noires au pays. Au terme de sa mission, la délégation de trois membres de l'ONU a déposé son rapport en 2017, le Rapport du Groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine sur sa mission au Canada (introduction en français et rapport en anglais). Il présente des recommandations visant à aider le Canada dans ses efforts de lutte contre toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie, d'afrophobie et d'intolérance connexe. Ce rapport a incité le gouvernement du Canada à chercher des solutions aux problèmes fondamentaux que les personnes noires affrontent au Canada , à savoir le racisme systémique et la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice pénale.

