Début de la vaccination contre la grippe en pharmacie - Les pharmaciens doublent leur capacité vaccinale

MONTRÉAL, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que la campagne contre l'influenza vient tout juste de s'amorcer, les pharmaciens du Québec sont à pied d'œuvre pour répondre à la forte demande de la population. La pression exercée sur le réseau de la santé étant élevée en raison de la pandémie, les pharmaciens du Québec ont répondu à l'appel du gouvernement qui leur demandait de redoubler d'efforts dans le contexte.

Rappelons que les pharmaciens du Québec peuvent maintenant vacciner leurs patients en vertu des nouveaux actes qui leur ont été consentis par le projet de loi 31 adopté en mars dernier. Ainsi, les pharmaciens ont multiplié les efforts au cours des derniers mois pour être prêts à contribuer massivement à la campagne de vaccination de cette année.

« Ce n'est pas peu dire : nous avons doublé notre capacité vaccinale cette année. Malgré tout, la demande des patients s'est avérée au-delà de ce qu'il était possible de projeter », explique Benoit Morin, président de l'AQPP. « Difficile d'aller plus loin sans de nouvelles doses. Évidemment, beaucoup de pharmacies ont déjà levé la main pour en recevoir davantage », ajoute-t-il.

Prochaine étape : doubler les services cliniques

Par leur organisation efficace de l'ambitieuse campagne de vaccination en pharmacie communautaire, les pharmaciens ont encore une fois illustré le rôle essentiel qu'ils peuvent jouer pour améliorer les soins de première ligne au Québec. Toutefois, la situation remet en lumière un problème qui perdure : les frais de franchise et de coassurance que le gouvernement impose aux patients lorsqu'ils veulent recourir aux services cliniques en pharmacie.

« En raison de ces frais, beaucoup de patients décident d'aller voir leur médecin plutôt que de se rendre chez leur pharmacien. À un point tel que si le gouvernement décidait enfin d'abolir ces frais, nous pourrions doubler le nombre de services cliniques réalisés en pharmacie chaque année. Ceci représenterait une aide supplémentaire majeure non seulement pour les patients, mais aussi pour le système de santé qui est plus vulnérable que jamais », explique Benoit Morin.

Ainsi, l'AQPP souhaite vivement que le gouvernement passe rapidement à l'action dans ce dossier, particulièrement dans le contexte actuel qui réclame que l'on améliore l'accès aux soins. En ce sens, elle s'explique mal la lenteur du gouvernement à régler ce problème qu'elle rapporte depuis plusieurs années aux différentes instances politiques et gouvernementales.

Mesures sanitaires en vigueur

Enfin, puisque le mois de novembre s'avère une période particulièrement achalandée en pharmacie, le réseau des quelque 1 900 pharmacies communautaires considère important de communiquer aux patients les précautions à respecter dans le cadre de la vaccination en pharmacie pour assurer la sécurité de tous.

En plus des mesures sanitaires habituelles concernant la circulation dans la pharmacie, certaines mesures s'appliquent spécifiquement à l'activité de vaccination et à la zone où celle-ci est effectuée, telles que :

Répondre à certaines questions de santé lors de la prise de rendez-vous et avant la vaccination. Se laver les mains aux points d'entrée de la zone de vaccination.

De leur côté, les pharmacies s'engagent à minimiser le nombre de personnes circulant en même temps à l'intérieur de la zone et à procéder fréquemment à un nettoyage et à une désinfection des lieux.

En tout temps, les pharmaciens encouragent leurs patients à communiquer avec eux par téléphone ou encore, si possible, par le biais de leur site Internet ou de leur application mobile pour ce qui est du renouvellement des prescriptions et même de la prise de rendez-vous.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe donc les 2048 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant plus de 44 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

SOURCE Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Renseignements: Jean Habel, Conseiller principal - Affaires publiques et gouvernementales, Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Cellulaire : (438) 887-0519

Liens connexes

www.aqpp.qc.ca