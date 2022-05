Début de la saison des croisières : après deux ans d'absence, les navires de croisières font leur retour à Montréal

MONTRÉAL, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le samedi 7 mai 2022 marquera le retour tant attendu des croisières internationales à Montréal. L'arrivée du premier navire de croisière depuis plus de deux ans, l'Ocean Navigator, donne le coup d'envoi d'une nouvelle saison que Tourisme Montréal et le Port de Montréal accueillent avec beaucoup d'enthousiasme.

45 visites de navires prévues pour la saison 2022

Montréal, une destination incontournable sur le Saint-Laurent, accueillera 45 visites de navires au cours de la saison 2022. Avec 8 escales et 37 opérations d'embarquement et de débarquement provenant de 16 navires différents appartenant à l'une ou l'autre des 13 compagnies de croisières, ce sont entre 38 000 et 50 000 passagers internationaux qui sont attendus.

Plusieurs navires feront un retour à Montréal en 2022, comme le Zaandam d'Holland-America Line, le Viking Star de Viking Ocean Cruise et l'Insignia d'Oceania Cruise, pour ne nommer que ceux-là. Certains visiteront Montréal pour une première fois, comme Le Bellot et le Dumont d'Urville de la compagnie Ponant, l'Ocean Explorer de Vantage Cruises ou encore l'Ambience d'Ambassador Cruise Line.

Des retombées économiques importantes pour la métropole

En 2019, le secteur des croisières générait près de 30 millions de dollars de retombées économiques à Montréal et connaissait une croissance stable à travers les années. Tourisme Montréal est heureux d'être un partenaire dans le retour de ce secteur déterminant et souhaite continuer de positionner la métropole comme une destination où il est possible de commencer et de terminer sa croisière grâce à nos installations de calibre international.

Le port de Montréal, destination privilégiée et encore plus à venir

Montréal se démarque parce qu'il est l'un des 20 ports à travers le monde à offrir aux navires la possibilité de se brancher à l'électricité, en plus d'être le seul sur le Saint-Laurent. Le terminal dispose par ailleurs d'une connexion directe à quai pour le traitement des eaux usées, un avantage important pour les navires internationaux. Entamée il y a 5 ans, la rénovation du Grand Quai porte déjà fruit, alors que s'amorce la phase finale avec la construction d'une tour d'observation de 65 mètres de hauteur qui sera ouverte au public en 2023.

« Ça faisait longtemps qu'on attendait un retour des croisières à Montréal ! C'est une excellente nouvelle pour Montréal qui bénéficiera de retombées économiques exceptionnelles, mais aussi pour les touristes qui auront la chance de visiter notre merveilleuse ville. Merci à tous les partenaires pour le créneau des croisières qui ont pu rendre cette saison possible à nouveau. »

Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal

« Après deux années complètes de pause dans le secteur des croisières à Montréal, nous sommes particulièrement enthousiastes d'accueillir les premiers croisiéristes de la saison 2022. Avec son effervescence culturelle et gastronomique, ses nombreux attraits touristiques et sa situation géographique exceptionnelle, Montréal est une destination croisière extraordinaire ! Le Port de Montréal se réjouit d'être le point d'accueil des nombreux croisiéristes qui seront de retour dans notre belle ville »,

Martin Imbleau, président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal.

À propos de Croisières Montréal

Croisières Montréal regroupe autour de l'Administration portuaire de Montréal et de Tourisme Montréal cinq autres associations et organismes locaux : Aéroports de Montréal, la Société du Vieux-Port de Montréal, la Société de développement commercial du Vieux-Montréal, l'Association des hôtels du Grand Montréal et la Ville de Montréal. Pour plus d'information sur les croisières à Montréal, visitez le site croisieresmontreal.com.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

