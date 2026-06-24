PÉKIN, 24 juin 2026 /CNW/ - La quatrième édition de l'exposition internationale chinoise sur la chaîne d'approvisionnement (CISCE) a ouvert ses portes à Pékin le 22 juin.

Début de la quatrième exposition internationale chinoise sur la chaîne d'approvisionnement à Pékin

Le vice-président sud-africain, Paul Mashatile, le secrétaire général de la Chambre de commerce internationale, John W.H. Denton AO et le président du conseil de CITIC Group, Xi Guohua. Jennifer Jordan-Saifi, directrice générale de la Sustainable Markets Initiative, a lu un message de félicitations de Sa Majesté le roi Charles III du Royaume-Uni à la quatrième CISCE. Quelque 1 300 représentants de gouvernements, d'entreprises, d'universités et d'organisations internationales dans plus de 100 pays et régions ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), a souligné que la quatrième CISCE met l'accent sur une croissance économique durable, des liens plus étroits entre le commerce et l'investissement et une coopération internationale renforcée entre les chaînes industrielles et d'approvisionnement. Il a souligné que l'exposition vise à ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises chinoises et internationales, réaffirmant l'engagement du CCPIT à fournir aux entreprises mondiales des plateformes robustes de promotion du commerce et des services de soutien complets, favorisant ainsi des partenariats plus solides entre les industries et la chaîne d'approvisionnement et contribuant à une économie mondiale plus ouverte.

L'un des faits saillants de la cérémonie d'ouverture a été la publication conjointe de la 4e initiative de la CISCE à Pékin par le CCPIT et les dirigeants de la communauté d'affaires mondiale.

Organisée par le CCPIT, la 4e édition de la CISCE se tient sous le thème Connecter le monde pour un avenir partagé. Cinq organisations internationales soutiennent l'événement, dont la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, la Commission du droit commercial international des Nations unies, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Centre du commerce international et la Chambre de commerce internationale. L'Australie est le pays d'honneur invité. La région Auvergne-Rhône-Alpes de France et la Ligurie d'Italie participent en tant que premières régions d'honneur invitées internationales, tandis que la province d'Anhui et la province de Hainan sont les provinces d'honneur invitées. Les expositions couvrent six chaînes d'approvisionnement clés : technologies numériques, fabrication de pointe, agriculture durable, modes de vie sains, véhicules intelligents et énergie propre, ainsi qu'un espace d'exposition dédié aux services de la chaîne d'approvisionnement. Avec cette configuration exhaustive, l'expo réunit 676 grandes entreprises, PME spécialisées et innovantes et organisations industrielles de 85 pays et régions, aux côtés d'organisations internationales.

SOURCE China International Supply Chain Expo

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