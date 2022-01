RICHMOND HILL, ON, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Jeff Guyton, président et chef de la direction de Mazda North American Operations (MNAO), prend le volant du premier Mazda CX-50 de 2023 de la gamme Discovery à la sortie de la nouvelle usine de Mazda à Huntsville, en Alabama. Mazda Toyota Manufacturing (MTM) est un partenariat de 2,3 milliards de dollars entre Mazda Motor Corporation et Toyota Motor Corporation. Le tout premier véhicule CX-50, produit aux États-Unis, est conçu spécifiquement pour le marché nord-américain.

« C'est une journée excitante, tant pour les membres de l'équipe de MTM que pour les employés de la MNAO, de célébrer le premier CX-50 de la gamme Discovery à la sortie du MTM, a déclaré Jeff Guyton. La production du CX-50 ici témoigne de l'importance du marché nord-américain pour Mazda et de notre engagement à investir aux États-Unis. »

MTM a commencé ses activités en septembre 2021 et produira 300 000 véhicules par année. Jusqu'à 150 000 unités devraient être construites chaque année pour Toyota et Mazda. L'usine emploiera jusqu'à 4 000 travailleurs. En outre, plusieurs milliers de travailleurs devraient être employés par les fournisseurs.

Le Mazda CX-50 de 2023 est un tout nouveau VUS multisegment, robuste et performant. Comme on s'y attend des véhicules de Mazda, le CX-50 offre une dynamique de conduite supérieure et une conception magnifique, tout en permettant aux conducteurs de s'aventurer plus loin en plein air et sur divers terrains.

Le tout premier CX-50 sera équipé de série de la dernière technologie de traction intégrale i-Activ et du nouveau système Mazda Intelligent Drive Select, ou Mi-Drive. Les nouveaux modes de conduite peuvent être sélectionnés à l'aide du commutateur Mi-Drive et aideront le VUS multisegment à se déplacer naturellement dans une grande variété de conditions, comme sur des terrains hors route passionnants ou en offrant des capacités de remorquage fiables.

Au lancement, le CX-50 sera disponible avec les groupes motopropulseurs efficaces de Mazda, le moteur Skyactiv-G 2,5 à aspiration naturelle ou le turbomoteur Skyactiv-G 2,5 Turbo et jumelé à une transmission automatique réactive à six vitesses. Au cours des prochaines années, le CX-50 sera également proposé avec des groupes motopropulseurs électrifiés, y compris un modèle hybride traditionnel. Nous vous communiquerons plus d'informations sur nos modèles électriques à une date ultérieure.

L'intérieur du CX-50 est bien conçu et présente une structure centrée sur le conducteur. Il offre également le tout premier toit ouvrant panoramique de Mazda, ce qui permet aux occupants de se sentir davantage en contact avec la nature. Pour renforcer la présence du CX-50 dans l'espace extérieur, ses conceptions ne sont pas seulement belles, mais aussi fonctionnelles. Bien que l'intérieur offre du confort à tous les passagers, l'espace utilitaire est conçu de manière à faciliter les activités de plein air. La hauteur et la longueur du véhicule sont idéales pour charger et arrimer facilement l'équipement extérieur commun. En outre, les rails de toit à haute résistance, les montants en B renforcés et ceux de la porte facilitent l'utilisation de l'équipement de fixation sur le toit du CX-50.

