Début de la période de mise en candidature pour les Prix de reconnaissance en lecture et les prix Étincelle - Le réseau scolaire invité à mettre en lumière des projets et des personnes qui font aimer la lecture aux élèves

QUÉBEC, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Cette année encore, le gouvernement du Québec tiendra une cérémonie de remise de prix pour souligner les projets innovateurs que le personnel scolaire met en œuvre pour développer et améliorer les compétences en lecture chez les jeunes. Il est donc possible, à partir d'aujourd'hui, de déposer sa candidature pour les Prix de reconnaissance en lecture et les prix Étincelle, dont la remise aura lieu au printemps.

Depuis plus de 20 ans, cette cérémonie valorise les efforts des enseignantes et enseignants, des conseillères et conseillers pédagogiques, des bibliothécaires, des directions scolaires et des membres du personnel qui, année après année, s'efforcent de transmettre leur passion de la lecture aux élèves. Ces prix se répartissent en deux volets :

les Prix de reconnaissance en lecture , remis en collaboration avec différents partenaires, récompensent des projets stimulants liés à l'enseignement de la lecture ou visant à développer des habitudes de lecture;

, remis en collaboration avec différents partenaires, récompensent des projets stimulants liés à l'enseignement de la lecture ou visant à développer des habitudes de lecture; les prix Étincelle, soulignant le travail particulier de membres du réseau scolaire qui ont, au quotidien, une influence positive sur les jeunes et sur leurs collègues de travail au regard de leur intérêt pour la lecture.

Les personnes admissibles peuvent soumettre leur dossier de candidature d'ici le 4 mars 2024.

