Début de la période de mise en candidature des Prix de reconnaissance en lecture et des prix Étincelle - Le gouvernement invite l'ensemble du réseau scolaire à mettre en lumière des projets et des personnes qui font aimer la lecture aux élèves

QUÉBEC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Puisque les compétences en lecture sont un déterminant de la plus haute importance dans la réussite éducative des jeunes, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a annoncé aujourd'hui le début de la période de mise en candidature pour les Prix de reconnaissance en lecture et les prix Étincelle, dont la remise aura lieu au printemps 2023.

Chaque année depuis 2008, les prix en lecture valorisent les efforts du personnel scolaire qui s'implique dans l'amélioration des habitudes de lecture chez les jeunes et qui alimente la passion de lire chez les élèves québécois. Ces prix se répartissent en deux volets :

les Prix de reconnaissance en lecture , remis en collaboration avec différents partenaires, récompensent des projets stimulants liés à l'enseignement de la lecture ou visant à développer des habitudes de lecture;

, remis en collaboration avec différents partenaires, récompensent des projets stimulants liés à l'enseignement de la lecture ou visant à développer des habitudes de lecture; les prix Étincelle soulignent le travail particulier de membres du réseau scolaire qui ont, au quotidien, une influence positive sur les jeunes et sur leurs collègues de travail au regard de leur intérêt pour la lecture.

Le ministre Drainville invite donc les enseignantes et enseignants, les conseillères et conseillers pédagogiques, les directions d'école et l'ensemble des membres du personnel scolaire admissibles à soumettre leur dossier de candidature d'ici le 6 mars 2023.

Citation :

« La réussite scolaire de nos enfants est essentielle, et elle s'appuie en grande partie sur leurs compétences en lecture. Pour maîtriser la lecture, il faut d'abord l'aimer et la pratiquer. Je suis certain que dans nos écoles, le personnel rivalise d'imagination pour créer des façons de faire qui sortent des sentiers battus. J'invite tous ceux et celles qui se reconnaissent dans cette description à nous soumettre leur candidature, afin de donner l'exemple et de stimuler la créativité partout dans notre réseau. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Les projets soumis pour les Prix de reconnaissance en lecture sont évalués sur la base de cinq critères, soit le lien entre le projet et le Programme de formation de l'école québécoise (PFEQ), ses retombées, la collaboration des différents acteurs, les bonnes pratiques en cours et le développement durable.

reconnaissance en lecture sont évalués sur la base de cinq critères, soit le lien entre le projet et le Programme de formation de l'école québécoise (PFEQ), ses retombées, la collaboration des différents acteurs, les bonnes pratiques en cours et le développement durable. La période de mise en candidature pour l'édition 2022-2023 des Prix de reconnaissance en lecture et des prix Étincelle s'échelonnera du 7 novembre 2022 au 6 mars 2023.

