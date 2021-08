Début de la deuxième phase de consultations particulières et d'auditions publiques de la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie

QUÉBEC, le 9 août 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que s'amorce la deuxième phase de consultations particulières et d'auditions publiques de la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie. Au cours des prochaines semaines, les membres de la Commission spéciale entendront de nombreux témoins s'exprimer sur les enjeux liés à l'élargissement potentiel de l'aide médicale à mourir pour les personnes en situation d'inaptitude et pour les personnes dont le seul problème médical est un trouble mental. Lors de cette quarantaine d'auditions, les membres de la Commission pourront échanger avec plusieurs citoyens et citoyennes, groupes et organisations.

Pour encore quelques semaines, il est possible de contribuer à la réflexion des membres de la Commission en répondant à la consultation en ligne, en transmettant un mémoire ou en partageant un commentaire sur le mandat de la Commission spéciale. Pour plus de précisions sur les façons de participer aux travaux de la Commission, consultez le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse www.assnat.qc.ca/soinsfindevie.

Rappelons que cette commission multipartite est composée de onze membres. La présidence est assurée par Mme Nancy Guillemette (Roberval), issue du groupe parlementaire formant le gouvernement. Mme Marie Montpetit (Maurice-Richard), issue du groupe formant l'opposition officielle, en est la vice-présidente, tandis que M. Vincent Marissal (Rosemont), du deuxième groupe d'opposition, et Mme Véronique Hivon (Joliette), du troisième groupe d'opposition, sont tous deux membres du comité directeur. La Commission doit déposer son rapport au plus tard le 19 novembre 2021.

