TORONTO, le 23 nov. 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) propose d'actualiser son mode de calcul des primes annuelles d'assurance-dépôts applicables aux caisses.

Cette nouvelle approche rendrait les primes plus justes et équitables en proportionnant le montant des primes d'assurance-dépôts payées par une caisse donnée au risque que représente cette caisse. L'approche refléterait également les changements découlant de la mise en œuvre du Cadre de surveillance axée sur le risque et de l'adoption de trois nouvelles règles de l'ARSF.

Le Fonds de réserve d'assurance-dépôts (FRAD) est financé par des primes d'assurance-dépôts versées par les caisses à l'ARSF et a pour objet de protéger les dépôts des membres des caisses.

Afin d'orienter ses travaux, l'ARSF sollicite l'avis du secteur sur la nouvelle approche proposée. La période de réception des commentaires sur le document de consultation et les questions qui l'accompagnent est désormais ouverte, et ce, jusqu'au 23 janvier 2023.

L'ARSF prévoit pour la mise en œuvre de toute modification une période de transition lorsque tous les établissements auront été évalués au moins une fois en vertu du Cadre de surveillance axée sur le risque.

L'ARSF a consulté le Comité consultatif technique pour le FRAD et remercie ses membres de leurs contributions.

