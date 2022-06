L'édifice fédéral à Shawinigan sera remplacé par un nouvel immeuble plus moderne et axé sur le développement durable

SHAWINIGAN, QC, le 3 juin 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) gère l'un des portefeuilles de biens immobiliers les plus importants et les plus diversifiés au pays.

Au nom de l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, ainsi que l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, ont procédé à une première pelletée de terre pour marquer le coup d'envoi des travaux de construction du nouvel immeuble fédéral à Shawinigan.

Afin de réaliser ce projet d'envergure, SPAC a accordé un contrat d'une valeur d'environ 12 millions de dollars (taxes incluses) à Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu et associés, architectes, S.E.N.C., Coarchitecture Inc., en consortium, pour les services d'architecture et de génie.

SPAC a également attribué un contrat d'une valeur d'environ 136,8 millions de dollars (taxes incluses) à Pomerleau inc. pour la construction du nouvel édifice, la déconstruction de l'édifice existant et l'aménagement du stationnement. Cet investissement permettra de créer de l'emploi localement lors des travaux.

Visant les certifications environnementales LEED Or et BOMA BEST Or, le nouvel édifice de 4 étages sera carboneutre et intégrera des technologies modernes de construction. Il offrira des espaces qui répondent aux besoins et exigences de l'avenir en matière de technologies et de développement durable tout en réduisant le nombre d'espaces de travail, notamment grâce à l'application du concept de milieu de travail axé sur les activités permettant d'optimiser l'occupation des locaux.

La construction devrait se terminer à la fin 2024, puis l'immeuble actuel sera déconstruit et le stationnement sera aménagé.

Cette dernière étape du projet assurera la présence à long terme du Centre national de vérification et de recouvrement de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et des bureaux d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) à Shawinigan.

Comme annoncé en février 2019, le nouvel édifice remplacera l'immeuble actuel, inauguré en 1979, et permettra de fournir aux employés un milieu de travail moderne, tout en répondant en tous points aux nouvelles exigences du gouvernement en matière de développement durable.

Citations

« Nous célébrons aujourd'hui l'étape importante du début de la construction de cet édifice fédéral à la fine pointe de la technologie et écoresponsable qui offrira un milieu de travail moderne et productif aux employés qui y seront logés. De plus, la construction permettra de créer 150 emplois et d'ainsi favoriser l'économie de la région. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« L'édifice fédéral à Shawinigan est le cœur socioéconomique de notre région. Depuis plus de 40 ans, le gouvernement du Canada est un employeur de choix pour les citoyens de la Mauricie. Ce nouvel édifice fédéral sécurisera et créera des milliers d'emplois pour les décennies à venir, ce qui contribuera directement à la croissance économique de notre région. Nous allons continuer d'être là pour la Mauricie et ses travailleurs. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Ce début officiel des travaux est une étape importante. Pour la région de la Mauricie, pour le Québec et pour l'Agence du revenu du Canada qui se modernise et qui pourra continuer de servir les contribuables dans les meilleures conditions. Ce nouvel édifice sera le phare non seulement d'une expérience de travail renouvelée pour nos employés, mais aussi un engagement concret pour lutter contre les changements climatiques en étant carboneutre. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national

Les faits en bref

L'immeuble de 4 étages dont SPAC sera propriétaire offrira une superficie utilisable totale de 18 054 mètres carrés. Cette superficie sera similaire à celle de l'immeuble actuel (18 345 mètres carrés utilisables).

Il logera environ 2 100 employés, soit 1 600 de l'ARC, 500 d'EDSC et quelques employés de Services partagés Canada . L'immeuble actuel loge les 1 600 employés de l'ARC ainsi que 200 des 500 employés d'EDSC qui déménageront dans le nouvel édifice.

Les 2 contrats ont été attribués à la suite de processus d'approvisionnement concurrentiels, ouverts et transparents.

La gérance de construction est une forme de réalisation de projet caractérisée par la collaboration entre SPAC, l'expert-conseil en architecture et génie et l'entrepreneur gérant les travaux de construction, qui travaillent en équipe. Ce mode de fonctionnement permet de gagner en efficacité et de commencer la construction plus tôt, sans avoir à attendre la fin des travaux de conception.

L'édifice aura une haute performance énergétique; les principaux matériaux de construction seront choisis en privilégiant ceux avec la plus faible empreinte carbone. De plus, on a tenu compte des changements climatiques dans le cadre de la conception de l'immeuble afin d'en assurer la résilience à cet égard.

