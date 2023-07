Début de la construction du nouveau pont des Piles à Shawinigan

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, annoncent le début imminent des travaux de construction du nouveau pont des Piles, à Shawinigan. Le chantier débutera ce lundi 17 juillet, et la mise en service est prévue en 2025.

Bénéficiant d'un investissement de 89,6 M$, la nouvelle structure en acier sera située à côté du pont actuel. En moyenne 11 600 véhicules circulent chaque jour sur ce lien, qui assure ainsi la mobilité des citoyens et des marchandises dans l'axe nord-sud que représentent l'autoroute 55 et la route 155. Il s'agit d'une infrastructure hautement stratégique pour la région de la Mauricie.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui marque le début d'un chantier d'envergure pour la Mauricie, rendu possible grâce à un investissement considérable, nécessaire pour sécuriser à long terme un tronçon stratégique important dans la région. Notre gouvernement s'était engagé à amorcer les travaux en 2023, et ce coup d'envoi vient confirmer que nous avons priorisé ce projet. En 2025, la population pourra circuler sur une toute nouvelle structure, sécuritaire et mieux adaptée à son milieu. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Encore une fois, ce dossier démontre la grande efficacité du Ministère. Réfection en avance sur l'échéancier de réouverture du pont actuel, travaux de déboisement terminés à l'automne 2022 et début des interventions sur le nouveau pont en juillet 2023 : voilà de quoi être fiers de la rigueur avec laquelle ce dossier a été traité. De plus, le pont actuel restera ouvert pendant toute la durée de la construction, alors les travaux se feront sans incidence majeure sur la circulation. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« Le pont des Piles est une voie de passage essentielle pour les citoyens et les entreprises de Shawinigan. Je suis donc très heureux que le Ministère accorde à ce projet l'importance qu'il mérite. La nouvelle structure s'harmonise aussi très bien à son environnement, ce qui est un élément notable puisque la rivière Saint-Maurice fait partie de nos attraits majeurs. »

Michel Angers, maire de Shawinigan

Liens connexes

Page Web sur les projets de maintien et de reconstruction du pont des Piles

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 999-1939; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724