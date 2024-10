DÉBUT DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L'INFLUENZA ET LA COVID-19 EN PHARMACIE

Les pharmaciens invitent les citoyens à planifier leur visite en pharmacie

MONTRÉAL, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Alors que le gouvernement annonce le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 et l'influenza dès le 16 octobre, le réseau des pharmacies communautaires répond encore une fois présent pour contribuer à protéger les patients.

Depuis le 3 octobre, les usagers faisant partie de la clientèle vulnérable (critères ci-dessous) peuvent réserver une plage de rendez-vous pour la vaccination qui commencera le 16 octobre. À partir de cette date, les plages de rendez-vous seront ouvertes à la population élargie.

Les citoyens pourront ainsi planifier leur visite en pharmacie pour obtenir le service de vaccination. Cette année, plus de 1 650 pharmacies communautaires de partout au Québec offriront le service de vaccination.

La majorité des pharmacies demandent à leur patient de prendre rendez-vous. Vous pouvez consulter la plateforme Clic Santé afin de voir les plages de rendez-vous disponibles dans votre pharmacie. Si vous n'y trouvez pas votre pharmacie, nous vous suggérons de discuter avec l'équipe en pharmacie pour savoir si des plages additionnelles sont disponibles ou s'il est préférable pour vous de prendre rendez-vous dans un autre site de vaccination.

La vaccination : un exemple de succès du développement des services cliniques en pharmacie

La vaccination est un exemple probant de succès de l'élargissement du champ de pratique des pharmaciens qui favorise une prise en charge globale des dossiers des patients par le pharmacien. En effet, les pharmaciens sont bien placés pour identifier les clientèles à risque grâce à leur connaissance fine de l'état de santé global de leurs patients.

« Il est indéniable que l'offre de services cliniques en pharmacie répond aux besoins de services de proximité attendus de la population. Avec la volonté du gouvernement québécois de donner encore plus de pouvoirs aux pharmaciens et d'accroître leur autonomie dans leur pratique professionnelle, nous sommes confiants que les pharmaciens seront encore mieux positionnés pour veiller à la santé des patients avec une approche de continuum de soins. Il faudra toutefois mettre en place des conditions gagnantes pour nous donner les moyens d'y arriver », déclare Benoit Morin, président de l'AQPP.

Dans les douze derniers mois, près de 1,5 million de doses couvertes dans le cadre du programme québécois d'immunisation ont été administrées en pharmacie. Le nombre d'activités cliniques dispensées en pharmacie, quant à lui, continue d'augmenter année après année : on en compte plus de 7 millions en 2023, soit une hausse de 16 % par rapport à 2022.

Au cours des dernières années, les pharmaciens propriétaires ont organisé de plus en plus leurs services et l'aménagement physique de leurs espaces pour répondre à la demande croissante en soins de première ligne. Ces aménagements devront être encore plus importants avec la poursuite de l'évolution du rôle du pharmacien tel que proposé dans le projet de loi 67. L'acquisition d'équipement et l'automatisation des processus deviendront des facteurs de succès pour organiser la chaîne de travail, tandis que l'aménagement des espaces dédiés aux services cliniques représentera des investissements importants pour les pharmacies.

Clientèle vulnérable pour la vaccination

Les personnes suivantes sont invitées à prendre rendez-vous dès maintenant :

Patients de 12 ans ou plus

Personnes résidant en centre hospitalier et en CHSLD, en RPA ou vivant dans d'autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables;

Personnes âgées de 60 ans et plus;

Personnes immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique;

Personnes enceintes;

Travailleurs de la santé;

Adultes vivant en région éloignée ou isolée.

Patients de 11 ans et moins

Enfants immunodéprimés;

Enfants dialysés;

Enfants vivant avec une maladie chronique (cardiaque, pulmonaire, diabète, obésité importante, etc.).

Gratuité

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité à la gratuité ou pour trouver des réponses à vos questions sur la vaccination en pharmacie, cliquez ici.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 093 pharmaciens propriétaires des 1 891 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

