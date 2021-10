Début de la campagne de vaccination contre l'influenza au Québec - Les pharmaciens communautaires sont prêts encore une fois cette année

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que l'Agence de santé publique du Canada prévient la population que la saison grippale sera assez intense au pays au cours des prochains mois, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) rappelle que c'est le 1er novembre que débutera au Québec la campagne annuelle de vaccination contre le virus de l'influenza. Encore une fois cette année, les pharmaciens propriétaires sont prêts pour cette importante opération de santé publique.

Ainsi, près de 1 500 pharmacies communautaires de partout au Québec offriront le service de vaccination contre l'influenza. Lors de la campagne de l'an dernier, plus du tiers des Québécois ayant été vaccinés contre l'influenza l'ont été en pharmacie. Rappelons aussi que les pharmaciens ont joué un rôle central dans la campagne historique de vaccination contre la COVID-19 en donnant plus de 1,3 million de doses jusqu'à maintenant, et l'opération se poursuit.

« La dernière année a clairement démontré la place prépondérante qu'occupent les pharmaciens dans la première ligne de soins au Québec. Que ce soit dans la lutte contre la COVID-19 ou dans la prestation d'actes cliniques qui viennent soulager la tâche des autres professionnels de la santé, les pharmaciens propriétaires et leurs équipes ont répondu présents malgré un contexte souvent difficile. Avec la saison grippale qui s'amorce, j'invite les Québécois, particulièrement les populations à risque, à se faire vacciner contre l'influenza. Les pharmaciens propriétaires sont prêts à vous recevoir », a déclaré M. Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

Les citoyens peuvent prendre rendez-vous dès maintenant sur la plateforme Clic Santé et vérifier si leur pharmacie communautaire figure dans la liste des sites de vaccination.

Cette année, le gouvernement du Québec a déterminé que la vaccination serait gratuite pour :

Les personnes âgées de 6 mois à 74 ans atteintes d'une maladie chronique (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse);

Les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

Les personnes âgées de 75 ans et plus;

Les proches qui habitent sous le même toit qu'un enfant de moins de 6 mois ou qu'une personne à risque élevé d'hospitalisation ou de décès ainsi qu'à leurs aidants naturels;

Les travailleurs de la santé;

Les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé.

Les enfants de 6 à 23 mois en bonne santé

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité à la gratuité ou pour trouver des réponses à vos questions sur la vaccination en pharmacie, cliquez ici.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe donc les 2048 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant plus de 44 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

