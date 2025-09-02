Début de l'enquête origine-destination 2025 à l'échelle nationale

QUÉBEC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce la réalisation cet automne d'une enquête origine-destination (EOD) à l'échelle nationale. La collecte de données se fera du début septembre à la mi-décembre. Y participer, c'est une façon simple de contribuer à la planification des transports de demain.

Parlez-nous de vos déplacements!

Les foyers sélectionnés de façon aléatoire seront invités à remplir un questionnaire en ligne pour y décrire leurs déplacements lors d'une journée donnée, et ce, quel que soit le mode de transport utilisé. Les informations recueillies permettront notamment au Ministère et à ses partenaires de planifier des systèmes de transport efficaces, de concevoir des politiques ou de mettre en place des programmes et des mesures de gestion de la demande en transport au cours des prochaines années.

Faits saillants

L'enquête nationale vise à obtenir les données sur la mobilité des personnes résidant au Québec, y compris hors des centres urbains.

Seuls les foyers ayant reçu une invitation postale pourront répondre à l'enquête.

Les informations demandées dans le questionnaire touchent principalement la composition du ménage, le profil des personnes le composant et leurs déplacements.

Les questions relatives aux déplacements portent principalement sur les lieux d'origine et de destination, les motifs, les heures de départ et d'arrivée, ainsi que tous les modes de transport utilisés, tant dans un contexte local qu'interurbain.

Une enquête régionale est en cours sur le territoire de Saguenay et ses environs, en même temps que l'enquête nationale.

Le Ministère estime que les résultats seront rendus publics en 2027.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les EOD, consultez la page Web Enquêtes origine-destination nationales (gouv.qc.ca).

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724