La TTC, la plus grande agence de transport en commun du Canada, est la dernière en date à permettre les paiements sans contact via Débit Interac.

TORONTO, le 10 août 2023 /CNW/ - Débit Interac sera offert comme option de paiement sans contact pour les tarifs adultes dans le réseau de la Toronto Transit Commission (TTC) à compter du 15 août 2023. Les usagers qui vivent dans la région du Grand Toronto (GTA), qui s'y rendent ou qui visitent disposeront ainsi d'un moyen plus simple de payer leurs transports en commun, sans avoir à charger des passes ou à acheter des billets.

« Les usagers des transports en commun de Toronto auront désormais la possibilité de payer leur trajet directement à partir de leur compte bancaire grâce au service Débit Interac », a déclaré William Keliehor, chef des activités commerciales, Interac. « Avec une disponibilité à travers le réseau PRESTO, les usagers des transports en commun de toute la région du Grand Toronto peuvent se déplacer en toute confiance, sachant que le paiement par débit est disponible. Interac est fier de répondre aux besoins des usagers des transports en commun de Toronto. »

L'annonce d'aujourd'hui marque également la première fois que les usagers de la TTC pourront payer les tarifs des transports en commun pour adultes directement en utilisant une carte de débit chargée dans leur portefeuille mobile participant sur leurs téléphones intelligents ou leurs montres intelligentes. Depuis le premier lancement des paiements sans contact par Débit Interac dans certaines agences de transport en commun en 2021, environ un tiers (32 %) des transactions par Débit Interac dans les transports en commun se font au moyen d'un portefeuille mobile.

« Nous sommes ravis d'offrir des options de paiement élargies sur la TTC. L'ajout du paiement sans contact par Débit Interac pour les tarifs adultes dans tous les autobus et tramways de la TTC, ainsi qu'aux barrières tarifaires, donne aux clients plus de choix et de convenance lorsqu'ils voyagent », a déclaré Rick Leary, PDG de la TTC. « L'utilisation d'une carte de débit ou de crédit est une fonction que nous savons que nos clients veulent et qui facilitera leurs déplacements. »

Interac collabore avec d'autres agences de transport en commun afin d'atteindre un plus grand nombre d'usagers d'un océan à l'autre. En mai, Débit Interac, en tant qu'option de paiement sans contact, est devenu disponible dans neuf agences de transport en commun à travers le système tarifaire PRESTO. Les paiements par Débit Interac sont également disponibles auprès de TransLink, de la Société de transport de Laval (STL), de Fredericton Transit et de Lethbridge Transit.

« Lorsque les organismes de transport en commun permettent le paiement par Débit Interac, ils offrent aux usagers un mode de paiement que près de 30 millions de Canadiens utilisent pour leurs transactions quotidiennes », a déclaré Andrew Yablonovsky, Vice-président associé, Stratégie et croissance du portefeuille, Interac. « Alors que la fréquence d'utilisation continue de rattraper les niveaux d'avant la pandémie, les agences de transport réalisent de plus en plus que les paiements par Débit Interac peuvent être un élément clé de la reprise de la fréquentation en rendant le transport en commun plus pratique et plus accessible pour les Canadiens. »

L'appétit des consommateurs pour les paiements sans contact dans les transports en commun se reflète dans un sondage pancanadien d'Interac de 2022. Les deux tiers (67 %) des Ontariens ont déclaré qu'ils seraient susceptibles d'utiliser les paiements sans contact si l'option leur était offerte, tandis que sept sur dix (69 %) ont indiqué que les cartes débit étaient un moyen pratique de payer les transports en commun.

« Nous sommes ravis d'offrir aux clients de la TTC une nouvelle option de paiement de tarifs avec l'ajout du paiement par Débit Interac sur les appareils PRESTO », a déclaré Barclay Hancock, agent principal des paiements, Metrolinx. « À partir du 15 août, les usagers voyageant à travers le Grand Toronto et Hamilton pourront utiliser la carte de leur choix lorsqu'ils prennent le transport en commun, ce qui facilitera les déplacements dans toute la région. »

Des informations plus détaillées sur le travail effectué par Interac pour offrir des options de paiement sans contact aux usagers des transports en commun à travers le pays sont disponibles sur L'Inter'Actu.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce qu'elle fait pour contribuer à l'avenir de la monnaie, des données et de la vérification au Canada. Grâce à ses services de protection des renseignements personnels, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, de vérification et d'authentification, elle contribue à assurer la sécurité transactionnelle de sa clientèle canadienne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays utilisent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour des transactions monétaires. Interac s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour plus d'informations, visitez notre site web.

SOURCE Interac Corp.

Renseignements: Relation avec les médias : Interac Corp., E: [email protected]