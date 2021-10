Débat sur les enjeux municipaux prioritaires pour les femmes

MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion des élections municipales, le Conseil des Montréalaises (CM) et la Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) organisent un débat féministe pour encourager les Montréalaises à voter et à interpeller les partis sur les enjeux qui les touchent. Les candidates Karine Boivin Roy (Ensemble Montréal), Dominique Ollivier (Projet Montréal) et Anastasia Pomares (Mouvement Montréal) répondront aux questions des organisatrices et du public lors de ce débat virtuel, le 26 octobre de 12 h à 13 h 30.

Des élections peu courues… mais déterminantes

Non seulement le taux de participation aux élections municipales est très bas (42,5 % à Montréal en 2017), mais les femmes votent moins que les hommes lors de ces élections (alors qu'elles le font plus aux élections provinciales). Le débat électoral est l'occasion de montrer à quel point la politique municipale est cruciale. Offrir plus d'autobus dans les quartiers excentrés, développer plus de logements sociaux, rendre les commerces universellement accessibles, favoriser l'accès à des emplois traditionnellement masculins sont des gestes que l'Administration municipale peut poser pour améliorer les conditions de vie des Montréalaises et corriger les inégalités.

Des thèmes trop souvent dans l'ombre

En 2017, l'espace médiatique occupé par les femmes candidates aux élections municipales était de 29 %, alors qu'elles représentaient 37 % des candidatures. En 2021, le CM et la TGFM espèrent que les candidates auront leur juste part de couverture médiatique et surtout que les enjeux qui touchent les femmes dans toute leur diversité seront discutés sur la place publique et par les partis. Quatre thèmes seront abordés lors du débat:

la place des femmes dans la relance économique ;

les actions des partis concernant le logement pour les femmes ;

la sécurité dans les espaces publics ;

la transition écologique juste.

Ces enjeux sont au cœur des préoccupations et des revendications des Montréalaises, comme le mettent en évidence le CM et la TGFM dans le « Guide féministe des élections » publié cet automne. Il faut dire que les femmes, et particulièrement celles à la croisée des oppressions, ont été les plus affectées par la pandémie de Covid-19. Chez les locataires en 2016, le tiers des femmes âgées de plus de 65 ans et vivant seules ainsi que des cheffes de famille monoparentale avaient un logement inadéquat et cette situation se dégrade avec la crise du logement qui perdure. Le harcèlement de rue affecte les femmes dans leur quotidien, autant dans les transports, la rue ou les festivals. Enfin, les femmes se sentent davantage visées par la lutte contre les changements climatiques et sont plus portées à modifier leurs comportements de consommation.

Citations

« Les élections municipales sont l'occasion pour les femmes de se faire entendre. Nous espérons que les Montréalaises se mobiliseront en grand nombre pour que les partis prennent en compte leurs besoins. » - Anuradha Dugal, présidente du Conseil des Montréalaises.

« Le débat électoral que nous organisons est primordial pour faire valoir les revendications des femmes que ce soit au niveau du logement, de l'économie, de la sécurité ou de l'environnement. » - Véronique Martineau, coordonnatrice de la Table des groupes de femmes de Montréal.

Pour assister au débat, le 26 octobre, de 12 h à 13 h 30 :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-6pqjIjHdcEYxg7Qo_Oq9eiuBWJSMqa

À propos du CM et de la TGFM

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes. www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises.

La Table des groupes de femmes de Montréal est un regroupement régional de concertation incorporé en mars 1996. Sa mission est de promouvoir et de défendre les droits des femmes dans une perspective féministe d'égalité entre les sexes et entre les femmes. www.tgfm.org

Anuradha Dugal, présidente du Conseil des Montréalaises, et Véronique Martineau, coordonnatrice de la Table des groupes de femmes de Montréal, sont disponibles pour des entrevues (en français et en anglais).

