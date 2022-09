Débat électoral du CIQ - L'Ordre des CPA plaide la modernisation urgente du système professionnel québécois

MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) profite de la tenue du débat électoral présenté aujourd'hui par le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), voix collective des 46 ordres professionnels de la province, pour demander la modernisation urgente du système professionnel afin de protéger adéquatement le public et formuler des pistes de solutions concrètes à l'intention des différentes instances politiques.

Une structure désuète

Le monde économique est aujourd'hui complexe et les changements, beaucoup plus rapides qu'au moment de la création du système professionnel québécois en 1973. L'avènement de l'ère numérique, l'internationalisation des normes et l'arrivée de nouveaux joueurs non assujettis au système professionnel sont autant de nouvelles réalités qui érodent le système professionnel actuel et mettent en péril sa capacité à répondre aux besoins de l'économie d'aujourd'hui et de demain ainsi qu'à ceux des consommateurs.

« Le système professionnel n'est ni adapté, ni suffisamment agile pour faire face aux défis de notre époque. Malgré la bonne volonté des ressources en place, la gouvernance du système professionnel actuel mène à une lecture décalée des environnements dans lesquels évoluent les ordres professionnels, ce qui menace la capacité du système professionnel québécois à remplir adéquatement sa mission de protéger le public. », mentionne Geneviève Mottard, CPA, présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec.

L'Ordre des CPA formule des solutions

L'Ordre des CPA propose des solutions réalistes et contemporaines qui permettraient aux ordres professionnels de jouer leur rôle de façon optimale, dans le respect du mandat qui leur est confié :

Création d'un portefeuille ministériel dédié aux lois professionnelles;

Refonte du Code des professions et une modernisation des différentes composantes du système professionnel et de leur financement;

Assujettissement des entités offrant des services professionnels au public à l'encadrement des ordres professionnels;

Évaluation de la pertinence d'ajouter de nouveaux actes et de nouveaux titres réservés afin de répondre à l'évolution du marché et aux enjeux émergents de protection du public;

Allégement et accélération du processus de traitement réglementaire par :

l'uniformisation et la simplification des projets de modifications réglementaires;



l'amélioration de la fluidité des échanges entre les ordres, l'Office des professions et le ministère de la Justice;



la possibilité pour les ordres professionnels d'adopter certaines normes par résolution plutôt que par règlement.

« Je remercie le CIQ pour l'organisation de ce débat qui mettra certainement en lumière le rôle névralgique des professionnels québécois et l'importance de moderniser le système professionnel auprès du public. L'Ordre offre son entière collaboration au CIQ, à l'OPQ de même qu'à toute instance politique qui souhaiterait participer à cet important chantier », conclut Mme Mottard.

Consultez toutes les recommandations de l'Ordre des CPA du Québec dans le cadre des élections 2022.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe plus de 41 000 membres et

5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

