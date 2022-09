DÉBAT ÉLECTORAL - Agir ensemble pour les aînés et les personnes vulnérables

MONTRÉAL, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la mi-campagne vient d'être franchie, l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) a tenu, le 12 septembre, un débat électoral en collaboration avec l'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ), l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) et le Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM). Ces quatre associations ont jugé nécessaire de faire résonner les enjeux liés à l'amélioration des mieux de vie et des soins pour les aînés et les personnes vulnérables durant la campagne électorale.

« Au cours des quatre dernières années, les enjeux liés aux conditions de vie des personnes aînées et vulnérables ont été à maintes reprises débattus à l'Assemblée nationale, nous avons ainsi jugé essentiel d'entendre les partis politiques en course aux élections provinciales. Le moment est venu d'agir ensemble pour le bien-être des personnes hébergées et de promouvoir un modèle aligné aux besoins populationnels en permettant à chaque établissement d'évoluer et de s'améliorer malgré la pénurie de personnel à laquelle nous faisons face. » - Jean Nadon, Président de l'AEPC.

Alors que tous les partis politiques confondus s'entendent sur l'importance d'améliorer l'accès aux soins à domicile ainsi que les milieux de vie pour l'ensemble des personnes hébergées, l'AEPC tient à rappeler l'importance :

d'améliorer les infrastructures afin d'assurer des milieux de vie sécuritaires et adaptés aux besoins des personnes hébergées ;

d'assurer la viabilité et la pérennité du modèle privé conventionné et des ressources intermédiaires existants par le biais d'une entente renouvelée qui assurerait les ressources financières, humaines, mais également matérielles ;

de bénéficier de la participation des acteurs privés dans la planification ou l'élaboration des orientations gouvernementales, afin de permettre une gouvernance adaptée à la réalité du terrain et axée sur le bien-être des personnes hébergées.

« Il y a plus de 27 000 personnes qui sont hébergées dans des CHSLD privés, des CHSLD privés conventionnés et des ressources intermédiaires, et ce, à la grandeur du Québec. Nous sommes des collaborateurs essentiels du réseau public pour répondre à la demande croissante des soins destinés aux aînés et aux personnes vulnérables. Nous tendons donc la main au prochain gouvernement du Québec, afin de trouver des solutions pérennes pour assurer une qualité de soins contribuant au mieux-être des personnes hébergées » - Annick Lavoie, Directrice générale de l'AEPC.

Plus d'une centaine de membres des quatre associations ont pu entendre les positions et les engagements de la Coalition Avenir Québec, du Parti libéral du Québec, de Québec solidaire et du Parti Québécois en matière d'hébergement destiné aux aînés et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou une problématique de santé mentale. L'AEPC tient à souligner la profondeur des échanges et la grande qualité des candidats : Dr Lionel Carmant (CAQ), Monsef Derraji (PLQ), Marjolaine Goudreau (QS) et Jacinthe Caron (PQ).

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 28 propriétaires gestionnaires qui gèrent 59 établissements (57 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soin et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents, soit un peu moins de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD.

