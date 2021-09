« Pour cette campagne, la Commission est privilégiée de compter sur des voix diversifiées pour mieux se faire connaitre du grand public. Une secrétaire, un étudiant et un entrepreneur qui ont gagné leur cause de discrimination avec l'appui de la Commission, un ancien jeune de la DPJ, le président du CA de la STM, des employées et une membre de la Commission, toutes ces personnes témoignent du rôle crucial, quoique souvent méconnu, de la Commission pour le respect et la protection des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec », a déclaré Philippe-André Tessier, président de la Commission.