GGconversations avec les astrophysiciens Victoria Kaspi et René Doyon

OTTAWA, ON, le 6 oct. 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, tiendra deux discussions virtuelles intitulées « De quoi est fait l'univers? Une discussion avec des experts. » Deux séances en direct de 30 minutes chacune se dérouleront le jeudi 8 octobre 2020, à compter de 13 h 30 HAE. L'interprétation simultanée sera offerte pour les deux conversations dans une diffusion en direct distincte.

La première séance, qui commencera à 13 h 30, se déroulera en anglais avec Victoria Kaspi, C.C., professeure de physique à l'Université McGill et directrice de l'Institut spatial de McGill. Dans ses recherches, elle observe principalement les étoiles à neutrons à l'aide de radiotélescopes et de télescopes à rayons X pour étudier les pulsars - des étoiles à neutrons hautement magnétisées et à rotation rapide.

La deuxième séance, qui commencera à 14 h 30, se tiendra en français avec René Doyon, professeur au département de physique de l'Université de Montréal et directeur de l'Observatoire du Mont-Mégantic et de l'Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx). Il est également membre de la Société royale du Canada.

