De nouvelles sommes pour répondre aux conséquences des changements climatiques

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - À la suite de la mise à jour économique présentée aujourd'hui par le ministre des Finances du Québec, monsieur Eric Girard, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue la reconnaissance du gouvernement du Québec quant à l'importance de soutenir financièrement la population et les municipalités face à des événements climatiques extrêmes.

Le Programme général d'assistance financière lors de sinistres permet de répondre que partiellement aux besoins engendrés par les inondations de l'été 2024. Rappelons que plus d'une centaine de routes ont été touchées nécessitant des réfections urgentes pour préserver la mobilité de la population.

L'UMQ salue l'investissement de 250 millions de dollars supplémentaires pour l'année financière 2024-2025 permettant d'indemniser les victimes et de reconstruire les infrastructures touchées. Et plus particulièrement le 100 M$ pour les infrastructures municipales.

Autres mesures significatives pour le milieu municipal

Dans un contexte économique difficile pour le gouvernement du Québec et pour les municipalités, certaines mesures sont à souligner :

252 M$ sur quatre ans au secteur forestier afin de faire face, en partie, à la crise que traverse actuellement l'industrie;

184 M$ sur quatre ans afin d'accélérer la construction de nouveaux logements;

17,8 M$ sur quatre ans pour la construction de 500 unités additionnelles pour les jeunes quittant le système de protection de la jeunesse;

16,4 M$ sur deux ans pour ajouter 18 sites cellulaires dans les régions administratives du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Ces différentes mesures sont alignées aux priorités du milieu municipal. Elles démontrent une volonté d'agir concrètement pour soutenir les communautés, renforcer leur résilience et stimuler leur développement. Toutefois, il est crucial de poursuivre les efforts en matière d'itinérance. Considérant la situation d'urgence vécue dans toutes les régions du Québec, les sommes prévues sont inconséquentes avec les besoins criants. Les gouvernements du Canada et du Québec doivent s'entendre rapidement pour débloquer les 100 M$ permettant de répondre à la situation des campements », a souligné Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

Transport collectif - Une meilleure prévisibilité pour les années à venir

L'annonce d'un cadre financier aux sociétés de transport collectif permet d'assurer une certaine prévisibilité bien que cela ne répond pas totalement au besoin. Il est nécessaire d'avoir une vision ambitieuse et d'agir rapidement pour permettre le développement du transport collectif dans toutes les régions du Québec.

L'UMQ demande notamment de:

Modifier la Loi sur les Transports afin de permettre aux municipalités de moins de 100 000 de population de posséder et d'exploiter leur propre flotte de véhicules permettant ainsi de favoriser une expansion plus efficace du transport collectif.

Préserver l'autonomie des municipalités en matière d'aménagement du territoire. Les municipalités sont les mieux placées pour orienter les projets en fonction de leurs besoins locaux et dynamiques régionales.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

