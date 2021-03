OTTAWA, ON, le 9 mars 2021 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui un financement pouvant atteindre 116 800 $ destiné à l'Association canadienne de biogaz en vue d'accélérer le développement agricole durable. La ministre a également rencontré Mme Jennifer Green, directrice générale de l'Association canadienne de biogaz, et M. Rob McKinlay, de l'exploitation agricole Harcolm Farms de Woodstock, en Ontario, qui a installé un mini digesteur préfabriqué dans sa ferme laitière comptant 72 bovins. Ensemble, ils ont discuté des avantages du biogaz, du fonctionnement des installations de biogaz et des ressources éducatives offertes sur le nouveau site Web de l'Association canadienne de biogaz.

Grâce à un financement pouvant atteindre 28 800 $ accordé par l'intermédiaire du Programme des technologies propres en agriculture, l'Association canadienne de biogaz a mis en œuvre une campagne de sensibilisation pour aider les agriculteurs à en apprendre plus sur le biogaz. Dans le cadre de cette campagne, l'Association canadienne de biogaz a lancé FarmingBiogas.ca, un nouveau site Web qui présente des ressources pour aider les agriculteurs à évaluer les possibilités du biogaz, notamment un outil d'auto-évaluation, des réponses à des questions essentielles, des profils d'installations de biogaz à la ferme en opération au Canada, et bien plus encore. Le site comprend également une liste de vérification ainsi que des liens vers des sites de conseillers techniques et de fournisseurs d'équipement de production de biogaz, ce qui en fait un guichet unique pour aider les agriculteurs à démarrer du bon pied.

Les systèmes de biogaz à la ferme peuvent aider les agriculteurs à réduire les émissions de gaz à effet de serre, fournir des sources d'énergie durable et offrir de nombreux autres avantages sur le plan de l'environnement. Ils peuvent également représenter des sources de revenus supplémentaires et créer des possibilités pour l'avenir de la ferme.

Il est possible de capter le biogaz et de le purifier pour produire du gaz naturel renouvelable, lequel est entièrement interchangeable avec le gaz naturel classique. L'Association canadienne de biogaz a également reçu 88 000 $ en vertu du Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture pour cerner des groupes de ressources agricoles à l'échelle du pays et évaluer le potentiel de développement du gaz naturel renouvelable par région. L'Association canadienne de biogaz se servira de cette information pour élaborer un guide visant à informer les intervenants agricoles des nouvelles possibilités émergentes en matière de gaz naturel renouvelable, et encourager la collaboration pour développer des systèmes d'énergie plus durables au Canada.

Les agriculteurs canadiens sont des partenaires importants dans la lutte contre les changements climatiques. En adoptant des pratiques et des technologies durables, ils peuvent réduire leur empreinte écologique et saisir de nouvelles possibilités économiques.

Citations

« Les productrices et les producteurs agricoles canadien veillent à la santé de nos terres et ils continuent d'innover pour diminuer l'impact environnemental de leur pratiques. Les systèmes de biogaz leur offrent une façon novatrice de gérer leurs déchets, diversifier leurs revenus et faire croître leur entreprise, tout en réduisant leurs émissions de GES. Grâce aux outils qu'offre l'Association canadienne de biogaz, les agriculteurs auront accès à des informations pertinentes pour les aider à mieux comprendre les possibilités qui s'offrent à eux dans les domaines du biogaz et du gaz naturel renouvelable. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Il y a déjà 61 exploitations agricoles et entreprises agroalimentaires au Canada qui réussissent à capter le biogaz et à le transformer pour en faire une précieuse ressource d'énergie propre. Selon les études, il est possible de faire bien plus. Grâce au soutien d'AAC, nous pouvons accélérer la réalisation de projets de production de biogaz à la ferme et, par le fait même, réduire les émissions de carbone du Canada et soutenir nos communautés agricoles. »

- Jennifer Green, directrice générale, Association canadienne de biogaz

Faits en bref

Le biogaz est une source renouvelable de gaz méthane, créée au moment où une matière organique, comme le fumier du bétail, les résidus de culture et les déchets alimentaires, se décompose dans un environnement dépourvu d'oxygène. Il s'agit d'un processus qui porte le nom « digestion anaérobie ».

Le Programme des technologies propres en agriculture favorise la recherche ainsi que le développement et l'adoption de technologies propres grâce à des investissements dans l'agriculture de précision et les bioproduits agricoles et à la promotion de ces domaines.

Le Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture appuie des projets qui répondent aux priorités nationales ou sectorielles pour aider l'industrie à faire face aux nouveaux enjeux et à tirer parti des possibilités.

Créée en 2008, l'Association canadienne de biogaz est un organisme sans but lucratif dirigé par ses membres et qui a comme mission de faire progresser le développement du secteur du biogaz et du gaz naturel renouvelable au Canada .

