TORONTO, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Octobre est le Mois de la littératie en santé. C'est l'occasion de reconnaître l'importance de faciliter la compréhension de l'information relative à la santé et d'améliorer les connaissances sur le fonctionnement du système de soins de santé.

Selon l'Association canadienne de santé publique, 60 % des adultes et 88 % des personnes âgées au Canada n'ont aucune compétence en littératie en santé. Les patients ayant un faible niveau de littératie en santé sont plus susceptibles de commettre des erreurs lorsqu'ils interprètent les instructions et les étiquettes d'avertissement des médicaments. Les aînés, les immigrants et les personnes sans emploi possèdent en moyenne un niveau plus faible de littératie en santé.

Le programme Question de santé ABC est un programme de littératie gratuit offert par ABC Alpha pour la vie Canada afin de donner les moyens aux Canadiens et Canadiennes de gérer leur santé plus efficacement en développant leur assurance pour parler de leurs problèmes de santé et prendre des décisions à cet égard avec leur famille, leurs amis et les professionnels de la santé. Ce programme offre plusieurs ressources téléchargeables pour aider les Canadiens et les Canadiennes à améliorer leur niveau de littératie en santé. Ce mois-ci, deux nouveaux manuels ont été ajoutés au programme : Organisation des soins et Des soins de santé. Ces nouvelles ressources ont été élaborées avec le généreux concours de la Fondation caritative Alexion.

Le manuel Organisation des soins est destiné aux personnes qui organisent leurs propres soins de santé ou les soins d'autrui. Il fournit des renseignements sur les façons de se préparer aux rendez-vous médicaux, les stratégies pour maintenir une bonne organisation après les rendez-vous et les outils numériques pour organiser les soins.

Le manuel Des soins de santé pour sa part s'adresse aux aidants, dont beaucoup s'occupent de personnes atteintes de maladies chroniques ou de maladies rares. Il met l'accent sur la façon dont les aidants peuvent prendre soin de leur santé mentale, étant donné qu'être un aidant à temps plein est un travail extrêmement difficile. Selon le Centre canadien d'excellence pour les aidants, un Canadien sur quatre est un aidant et la moitié des Canadiens le deviendra.

Organisation des soins et Des soins de santé sont également offerts sous forme de cours en ligne sur la Plateforme de compétences ABC - le portail d'apprentissage en ligne des programmes de littératie pour adultes d'ABC Alpha pour la vie Canada. Les utilisateurs peuvent s'inscrire gratuitement sur la plateforme et suivre les cours à leur propre rythme.

En plus des deux nouveaux manuels, plusieurs autres ressources sont disponibles sur une variété de sujets, dont vos droits en tant que patient, la production d'une fiche d'antécédents médicaux et des conseils pour votre prochaine visite chez le médecin. Toutes ces ressources peuvent être téléchargées gratuitement sur le site questiondesanteabc.ca.

« Nous sommes reconnaissants à la Fondation caritative Alexion de nous avoir aidés à élargir le programme Question de santé ABC, dont nous avons grandement besoin, d'autant plus que notre population est vieillissante », affirme Alison Howard, Directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. « Au Canada, plus de la moitié des adultes ne peuvent pas obtenir et comprendre eux-mêmes les renseignements et les services relatifs à la santé afin d'agir en conséquence et de prendre des décisions adéquates quant à leur santé. Nous espérons que ces nouvelles ressources aideront un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes, ainsi que leurs aidants et leurs proches, à améliorer leur niveau de littératie en santé afin de prendre les meilleures décisions possibles quant à leur santé », ajoute-t-elle.

Selon l'Association canadienne de santé publique, offrir aux malades chroniques une formation à l'autogestion combinée à une supervision continue par un gestionnaire de cas pourrait permettre des économies supérieures à 2 000 $ par patient, par an.

« Travailler avec ABC Alpha pour la vie Canada pour transmettre des connaissances en littératie en santé aux patients atteints de maladies rares, aux prestataires de soins et aux familles a été une expérience extrêmement gratifiante », déclare Samantha Gilman, présidente et administratrice des subventions de la Fondation caritative Alexion. « Nous sommes honorés de nous associer à une organisation aussi prestigieuse en tant que premier bénéficiaire de notre subvention en faveur de la littératie en santé et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre ce partenariat pendant de nombreuses années. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Question de santé ABC ou pour télécharger gratuitement des ressources, consultez le site questiondesanteabc.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant les organisations du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de l'alphabétisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

