Fardeau réglementaire : les producteurs forestiers souhaitent des solutions plus simples pour renforcer la forêt privée

LONGUEUIL, QC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) a participé aujourd'hui à la Commission de l'économie et du travail dans le cadre des auditions sur le projet de loi n° 11 en proposant des mesures de simplification de l'encadrement réglementaire de la forêt privée.

Les producteurs doivent composer avec une mosaïque de règlements sur l'abattage d'arbres qui varient d'une municipalité à l'autre. À cette réalité s'ajoute un contexte économique difficile, puisque le conflit du bois d'œuvre a beaucoup affaibli le marché du bois rond. Chaque délai et chaque contrainte administrative pèsent lourd sur la filière. Pour les producteurs, le projet de loi n° 11 est une occasion d'apporter des ajustements sur le terrain afin de les soutenir pendant cette période de crise.

« Nos producteurs veulent travailler en forêt, pas passer leurs journées à décoder des règlements. Et quand les règles sont floues ou contradictoires, une erreur commise de bonne foi peut coûter très cher. Simplifier, c'est permettre aux producteurs de faire ce qu'ils font de mieux : aménager durablement leurs boisés », a déclaré le président de la Fédération, M. Gaétan Boudreault.

Dans son mémoire, la FPFQ propose de confier aux MRC la responsabilité de réglementer l'abattage d'arbres et d'instaurer une consultation obligatoire des intervenants forestiers régionaux, dont les syndicats et offices de producteurs forestiers. Elle recommande également d'alléger les exigences administratives pour favoriser l'accès des producteurs au marché des crédits carbone.

« Le marché du carbone représente une possibilité réelle de soutenir les producteurs, leurs familles et toute l'économie du milieu rural alors que la crise frappe fort. Par contre, la lourdeur des conditions actuelles prive des Québécois de ces retombées. Ce sont des millions de dollars qui s'en vont chaque année aux États-Unis plutôt que de rester dans nos poches », a souligné le premier vice-président de la FPFQ, M. André Roy.

Ces propositions n'entraînent aucun coût pour l'État. La FPFQ souhaite une mise en œuvre rapide de ces solutions concrètes pour la forêt privée.

Consulter le mémoire de la FPFQ sur le projet de loi n° 11

À propos de la FPFQ

La FPFQ est l'organisation provinciale qui travaille à la promotion des intérêts des 162 900 propriétaires forestiers du Québec qui contribuent au développement des communautés rurales par une gestion active de leurs boisés. L'action régionalisée de ses 13 syndicats ou offices de producteurs forestiers affiliés vise la protection et la mise en valeur des forêts privées québécoises, ainsi qu'une commercialisation ordonnée du bois en provenance de ces territoires.

