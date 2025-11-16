/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration d'une nouvelle installation du CPE Aux Mille couleurs/

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN, QC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle procèdera à l'inauguration d'un nouveau centre de la petite enfance (CPE).

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe

DATE : Lundi 17 novembre 2025

HEURE : 9 h 40

LIEU : Saint-André-Avellin (le lieu sera précisé au moment de votre inscription)

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel au [email protected]. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected]